Willem II krijgt na prima eerste helft alsnog een flink pak slaag van Feyenoord

Willem II speelde een goede eerste helft op bezoek bij Feyenoord, maar na rust had het niets meer in te brengen in Rotterdam. De ploeg van trainer Zeljko Petrovic ging hard onderuit: 5-0. Wat viel er op in De Kuip?

1. Minuten rondom de rust

Willem II speelde een goede eerste helft. Via Ché Nunnely en Kwasi Wriedt kregen de bezoekers grote kansen om te scoren in De Kuip. Waar je wat meer mag verwachten van Feyenoord, had de thuisploeg eigenlijk weinig in te brengen tegen de ploeg van voormalig assistent-trainer Petrovic.

Uiteindelijk had Feyenoord maar een paar minuten nodig om de wedstrijd te beslissen. In blessuretijd van de eerste helft scoorde Feyenoord, om nog geen vier minuten in de tweede helft weer te scoren. Daarmee verdween de hoop aan Willem II-kant en werd er vervolgens een kansloze wedstrijd gespeeld. Wonderlijk, als je kijkt naar de 45 minuten voor de eerste tegentreffer.

Trainer Zeljko Petrovic vond het verschil tussen de eerste en tweede helft 'heel raar'.

2. Doelpunten

Statistieken zeggen niet alles, maar het zegt wel iets. Willem II maakte nul doelpunten en kreeg er vier tegen. Daardoor blijft de teller op 24 gemaakte doelpunten staan. Alleen RKC Waalwijk (19), ADO Den Haag (19) en FC Emmen (17) maakten tot nu toe minder treffers. Het aantal tegentreffers staat met de vijfklapper meegerekend op 47. Alleen ADO Den Haag (50), VVV-Venlo (50) en FC Emmen (51) moesten vaker aftrappen na een tegentreffer. Kijkend naar die cijfers is de plek op de ranglijst in ieder geval te verklaren.

Weer vijf tegendoelpunten, tot frustratie en woede van verdediger Sebastian Holmén.

3. VAR

Kwasi Wriedt en beslissingen van de scheids - en eventueel de VAR - zijn nog geen fijne combinatie dit seizoen. Tegen PEC Zwolle werd hij met rood van het veld gestuurd, een kaart die later kwijtgescholden werd. Tegen Feyenoord kreeg hij in kansrijke positie een arm in de rug. Of het genoeg was voor een strafschop is de vraag, maar in dit geval bekeek de VAR de situatie niet eens. Het past bij de plek waar Willem II staat en de spreekwoordelijke hoek waar de klappen dan vallen. Dat was zo onder Adrie Koster, onder Petrovic blijkt dat nu ook het geval.

4. Debutanten

Deadline Day is al even geleden, maar de drie spelers die begin februari aangetrokken werden door Willem II debuteerden zondagmiddag allemaal in De Kuip. Voor Sven van Beek bekend terrein, hij speelde veel wedstrijden voor Feyenoord in dat stadion. Samen met aanvoerder Sebastian Holmén vormde hij een goed duo en liet hij zich in positieve zien zin, voornamelijk in de eerste helft. In de tweede helft kon hij - tot hij na 66 minuten gewisseld werd - niet voorkomen dat het qua tegendoelpunten een pijnlijke middag werd voor Willem II.

Doelman Aro Muric ging bij de vijfde tegentreffer niet vrijuit. De van Manchester City gehuurde goalie zal met zoveel tegentreffers niet al te graag terugkijken op zijn debuut voor de Tricolores. Ian Smeulers, net als Van Beek gehuurd van Feyenoord, was de enige nieuweling die niet in de basisploeg van Petrovic stond. De linksback kwam een kwartier voor het einde van de wedstrijd als invaller binnen de lijnen voor Derrick Köhn.

