Voor een gratis knipbeurt is de burgemeester van Geertruidenberg op zoek naar wilde coronakapsels

De actie is ludiek, een beetje carnavalesk, maar ook uiterst serieus. Marian Witte, burgemeester van de gemeente Geertruidenberg, is op zoek naar ‘verschrikkelijke’ wilde, woeste en niet meer in de hand te houden coronakapsels. “De ergste coronakapsels krijgen van mij een kappersbon – een gratis knipbeurt- die ze straks kunnen besteden bij kappers in onze gemeente, als ze weer open mogen.”

De burgemeester roept inwoners met een coronakapsel op om een foto te plaatsen op de Facebookpagina van de burgemeester. "Ik ga daar dan een keuze uit maken", zegt Witte. De burgemeester kwam tot haar opvallende actie doordat kappers uit de gemeente Geertruidenberg er haar op attendeerden, dat er ondanks de lockdown toch veel mensen rondlopen met een keurig en vers geknipt kapsel.

"Kappers spreken mij daar op aan en ik begrijp dat wel. Zij moeten dicht, dat wordt gehandhaafd en dan zijn er toch kappers die blijkbaar 'gewoon' doorgaan. Vandaar deze ludieke actie: Stuur een foto van je coronakapsel op, om kans te maken op een gratis knipbeurt bij een van onze kappers in de gemeente als ze weer opengaan. Het is een hart onder de riem."

De actie van burgemeester Witte kan op veel bijval rekenen van kapster Patricia Branz-Zijlmans die de ‘Hippe Kapper’ runt. “Een harstikke leuk gebaar naar ons, naar de kappersbranche in de gemeente Geertruidenberg. Want wij zien ook wel dat er veel mensen netjes geknipt bij lopen, terwijl wij verplicht dicht zijn. Dat de burgemeester dan gratis knipbeurten gaat uitdelen aan mensen die wel met een coronakapsel rondlopen, is een mooi gebaar. Top.”

De gratis knipbeurten maken ook de tongen én reacties los op Facebook. “Een geweldige actie”, aldus Karin Luppens. “Ik durf me niet eens te laten zien”, laat Mieke Goossens weten op de pagina van de burgemeester. Stiekem lijkt ze ook wel zin te hebben in de gratis knipbeurt. Bernice Sophie van Strien laat weten dat de gratis knipbeurt wel naar Davy kan, want die heeft veel en veel te lang haar.

Marion Oomens heeft ook een foto van zichzelf geplaatst met het commentaar. "Erg genoeg." Ook zij aast op de gratis corona-knipbeurt. Foto's insturen kan tot en met woensdagmorgen 10.00 uur.

