Man thuis opgepakt die nog 5 jaar moet zitten voor drugshandel

De politie heeft een man uit Dongen aangehouden, omdat hij nog een gevangenisstraf van vijf jaar moet uitzitten. Hij is meegenomen door de politie en zit nu achter de tralies. De 47-jarige man werd zondagavond rond acht uur in zijn huis aangehouden en door de politie meegenomen.

De man werd in november 2019 door de rechtbank in Breda veroordeeld. Hij kreeg die straf voor de invoer van cocaïne en deelname aan een criminele organisatie. Van zijn straf heeft hij pas ruim twee maanden uitgezeten. Die twee maanden kunnen wellicht de periode zijn die de man in voorarrest heeft gezeten. In totaal heeft de man dus nog 4 jaar en 10 maanden voor de boeg.