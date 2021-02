'Kapper, ga je weer open?' Kapsters willen mensen laten lachen met hun carnavalsclip

Foto: Sandra Berende vergroot

Sandra Berendse is eigenares van Kapsalon San in Geertruidenberg. Sinds half december liggen de uitdunscharen, trimmers, föhn en haarverf er noodgedwongen werkloos bij. Om in deze moeilijke tijden toch positief te blijven, heeft ze samen met haar twee medewerksters een carnavalsnummer opgenomen.

"We hebben enorm veel lol gehad bij het maken van het singeltje. Onze zangkwaliteiten laten zeker te wensen over, maar als we iedereen een glimlach op het gezicht kunnen geven dan is het al goed", vertelt Sandra.

"Ik kom voor geen enkele steun in aanmerking en ik wil graag open."

De positiviteit spat ervanaf bij de kapster die in mei een nieuwe grotere kapsalon heeft geopend. "Dat was mijn grote droom. Mijn man stond er helemaal achter. Ik heb personeel aangenomen en we zijn begonnen. Toen kwam de lockdown. De overheid kijkt alleen naar je omzet. Ik kom voor geen enkele steun in aanmerking en ik wil graag open." Zo, dat is er eruit bij de kapster. Haar personeel wordt betaald uit een 'privébuffer', waarvan de bodem over niet al te lange tijd in het zicht komt.

Tijd voor iets leuks, vond Sandra die naar eigen zeggen carnavalsgenen heeft. Samen met haar medewerkers Alissa Roza en Jet de Bruin kwamen ze op het idee om een carnavalsnummer en een bijbehorende clip te maken. "Dat was gewoon harstikke leuk, we hebben enorm veel plezier gehad. Het heeft wel een week geduurd voordat we het nummer hadden ingezongen en een video hadden gemaakt. We zijn veel te perfectionistisch", vertelt ze.

"Als deze situatie nog lang duurt, dan is het over een paar maanden klaar."

Op het nummer 'Schatje, mag ik je foto?' van de Gebroeders Ko uit 'D'n Berg' werd een nieuwe tekst gemaakt. Kern van de tekst: we willen weer open en knippen. In een paar dagen tijd is de video al 50.000 keer bekeken. "Ik heb niet de illusie dat de kapperszakken door dit nummer eerder opengaan. Daar gaat het ons ook niet om. Ik hoop dat mensen een beter beeld bij de situatie krijgen en erover gaan praten. Als deze situatie nog lang duurt, dan is het over een paar maanden klaar."

