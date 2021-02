Karen en Dennis zitten in onzekerheid door adoptiestop: 'Ik heb huilend op de bank gezeten'

Wachten op privacy instellingen... Karen en Dennis hopen snel op meer duidelijkheid rondom adoptieprocedure. Volgende Vorige vergroot 1/2 Karen en Dennis zitten in onzekerheid door adoptiestop

Karen Mulders en haar man Dennis uit Etten-Leur deden een jaar geleden een aanvraag voor een adoptie. Toen ze eindelijk mochten beginnen met de adoptiecursus, zette het kabinet een stop op de adoptieprocedures. Een harde klap voor Karen en haar man, drie dagen voordat hun adoptiecursus eindelijk zou beginnen.

Lola Zopfi

"Ik werd vrij snel zwanger, maar dat ging een paar weken later mis", vertelt Karen. "Uiteindelijk heb ik in vijf jaar zeven miskramen gehad. Dan moet je iets anders gaan proberen. Toen zijn we gaan kijken wat de juiste weg was voor ons en dat bleek adoptie."

Voor Karen kwam het kabinetsbesluit hard aan. Aanleiding voor adoptiestop is het rapport van de commissie-Joustra waarin ernstige misstanden naar voren komen in de adoptieprocedures tussen 1967 en 1997 en ook daarna. "Toen ik het hoorde heb ik wel even huilend op de bank gezeten. Dit is onze kinderwens, gaat dat nog wel goedkomen? Ik snap de argumenten van mensen die ervaringen hebben met adopties van vroeger, maar ik ga ervan uit dat dat nu niet meer speelt."

Karen legt uit dat het heel lang kan duren voordat je toestemming krijgt om te adopteren. En door de coronacrisis duurde dat nog langer. "Dat kan betekenen dat er zeer binnenkort al kinderen buiten de boot zouden vallen", vertelt Karen. "De kinderen die een complexere hulpvraag hebben, die moeten nu juist geadopteerd worden. Ik denk dat de maatregelen die nu genomen zijn de kinderen onnodig hard raken."

Ze benadrukt dat zij en haar man het belang van het kind het belangrijkste vinden. "Als het proces niet klopt, dan moet dat anders. Daar staan we echt achter. Ik besef heel goed dat je niet zomaar een kindje kunt adopteren. Je weet als ouder dat je bij adoptie zwaarder wordt belast. Maar daar is de adoptiecursus ook voor bedoeld, die maakt je bewust."

Karen heeft inmiddels iets meer hoop gekregen. Adoptieouders zijn een petitie begonnen en ook Karen heeft die ondertekend. Op de website is te lezen dat de ouders het niet eens zijn met de aanbeveling van de commissie Joustra. Die zou op 'een beperkte, slecht onderbouwde en niet-inzichtelijke wijze' tot stand zijn gekomen. Totdat het nieuwe kabinet er is, vreest Karen dat zij en haar man in ieder geval in onzekerheid zitten.

