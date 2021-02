'Mister NAC' Ton Lokhoff vanaf 1 april technisch directeur in Breda: 'Voelt als thuiskomen'

NAC stelt per 1 april Ton Lokhoff aan als technisch directeur. Dat is de Bredase voetbalclub maandag met de oud-voetballer overeengekomen. Lokhoff tekent een contract tot medio 2024.

"Ik ben erg blij dat ik de kans gekregen heb", zegt Bredanaar Lokhoff over zijn aanstelling. "De afgelopen jaren heb ik natuurlijk veelal in het buitenland gewerkt. Om na al die jaren terug te keren, voelt als thuiskomen. Thuiskomen in Nederland, maar bovenal thuiskomen bij mijn club."

Gebruik makend van zijn kwalitieten moet Ton Lokhoff er mede voor gaan zorgen dat NAC weer terugkomt in de eredivisie. "Samen gaan we hard aan de slag om de club terug te brengen waar die hoort", zegt de oud-middenvelder daarover.

Hoewel Ton Lokhoff ook uitkwam voor PSV, Feyenoord en het Franse Nîmes, mag hij met recht Mister NAC genoemd worden. Hij speelde al in 1969 in de jeugd van de Bredase club om tien jaar later door te stromen naar het eerste elftal. Daarna was de oud-middenvelder bij NAC assistent- en hoofdtrainer. Dezelfde functies had hij ook bij Excelsior, Salzburg, VVV Venlo, Paok Saloniki, Vfb Stuttgart en Vfl Wolfsburg.