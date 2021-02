Man (30) aangehouden voor brandstichting in zijn eigen keuken

De man werd door de politie meegenomen (foto: politie). vergroot

Een man van 30 is door de politie aangehouden, omdat hij brand heeft gesticht in de keuken van zijn eigen appartement in Breda. Hij werd aangehouden in zijn flat aan de Bergschot.

De politie kreeg maandagochtend rond kwart voor acht een melding binnen van een keukenbrand in een flat aan de Bergschot. De agenten die op de melding af kwamen zagen al vanaf de galerij vuur. Ook zagen ze zwartgeblakerde spullen staan op de kookplaat van het appartement. Een van de agenten zag hoe een man naar het fornuis toe liep en met een voorwerp in het vuur porde.

Zwarte vingertoppen

Toen agenten op het raam klopten en de man vroegen de deur open te doen, deed hij niets. Uiteindelijk moesten ze met een breekijzer de voordeur inslaan. De man werd in zijn appartement aangehouden. Agenten zagen dat zijn vingertoppen zwart waren. Volgens de politie is de verdachte al bekend bij de politie vanwege verward gedrag.

De brandweer heeft de brand in de keuken geblust en een medewerker van de woningbouwvereniging heeft het appartement tijdelijk voorzien van noodglas.

De verdachte zit op dit moment vast.

