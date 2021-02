De Grote Optocht in het Kielegat ging toch een heel klein beetje door dankzij Bets en Ria

De Grote Optocht in het Kielegat is vanwege corona afgelast, maar de fanatieke carnavalsvierders Meike Polman en Mascha Marijnissen wilden daar niets van weten. En daarom trokken de vriendinnen maandag - zoals gebruikelijk - als carnavalsduo Bets en Ria door de Bredase straten.

Ze zijn niet voor één Kielegat te vangen. Meike en Mascha zijn fervente carnavalsvierders en dat doen ze daarom ook dit jaar. Al is het dan maar coronaproof én op alternatieve wijze. Voor het tweetal hoort daar zeker ook de Grote Bredase Optocht bij. Als Bets en Ria trotseerden ze daarom maandagmiddag wind en regen en liepen in een vrijwel verlaten stad de gehele route. Hun thema: 'Tis nie veul mir'.

"Het idee kwam bij een borrel naar boven drijven", vertelt Ria. "We wilden dat er tenminste nog iets doorgaat. We zijn gewoon heel bang dat de animo voor de optocht anders verdwijnt. Vorig jaar gingen vanwege de harde wind optochten in sommige omringende dorpen ook al niet door. We moeten carnaval aan de praat houden. En onszelf ook, want we hebben toch vrij van ons werk, haha."