Vrieskou zorgt voor grote drukte bij asfalteerbedrijven

Archieffoto vergroot

Asfalteerbedrijf AWS uit Someren moet nu flink aan de slag om het wegdek weer egaal vlak te maken. De forse winterkou van de afgelopen week heeft de Brabantse wegen flink beschadigd. ''Kleine scheurtjes en grote gaten, de vorstschade zorgt voor gevaarlijke situaties die snel opgelost moeten worden", zegt eigenaar Rob Muijen.

Veel wegen die al verouderd zijn en op korte tijd opnieuw geasfalteerd moeten worden, zijn nu sneller aan de beurt, legt Muijen uit. "Dat oude asfalt zit vol met kleine scheurtjes. Het vocht dat daar in zit zet uit wanneer het vriest en dan springen er steentjes los."

Volgens de asfalteerder is het niet te voorkomen dat de scheuren en gaten ontstaan. "In Nederland is het asfalt van topkwaliteit. Naast de vrieskou komt de schade voornamelijk door intensief gebruik van onze wegen. Wanneer je in Nederland over een weg met veel gaten rijdt, staat die waarschijnlijk al op de lijst om snel aangepakt te worden."

In België zou voor ons geen droog brood te verdienen zijn.

Zo gek doen we het dus nog niet in Nederland, zegt Muijen. "Als je naar onze zuiderburen kijkt, lopen we mijlenver voorop. Een gat in de weg blijft daar veel langer zitten. Daar kijken ze wat anders tegen wegbeheer aan. In België zou voor ons geen droog brood te verdienen zijn."

Het bedrijf uit Someren werkt voor zo'n 85 procent van de Brabantse gemeentes. ''We zijn al volop bezig en de drukte zal de komende tijd niet ophouden. We gaan ons best doen om de wegen snel weer veilig te maken."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.