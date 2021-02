Wachten op privacy instellingen... Foto: SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Illegaal carnavalsfeest in loods bij Oirschot beëindigd

De politie heeft maandagmiddag rond half zes een einde gemaakt aan een illegaal carnavalsfeest in een loods bij Oirschot. Toen de politie aankwam, schoten de in carnavalskleding gehulde feestvierders alle kanten op de weilanden in.

Malini Witlox Geschreven door

Het ging om twintig tot dertig personen, die volgens de politie ook veel gedronken hadden.

Agenten zetten de achtervolging. Eén carnavalsvierder raakte gewond aan zijn knie toen hij over een sloot probeerde te springen.

Gegevens genoteerd

Verschillende eenheden en ook een hondengeleider wisten uiteindelijk een klein deel van de mensen, een enkeling schrijft de politie zelf, te pakken te krijgen. Hun gegevens zijn genoteerd. Wat er verder gaat gebeuren is nog niet bekend. De mensen zijn naar huis gestuurd. Ook de gemeente wordt op de hoogte gesteld, zegt de politie.

In de loods stond een flinke hoeveelheid drank op tafel en speelde carnavalsmuziek.

