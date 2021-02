Voortvluchtige Christo Hulters op internationale opsporingslijst na schietpartij op verjaardagsfeest

Christo Hülters. vergroot

De voortvluchtige Christo Hulters uit Bergen op Zoom staat vanaf maandag op de internationale opsporingslijst van Interpol. In de zomer van 2015 schoot hij twee mannen neer na een uit de hand gelopen ruzie tussen kinderen op een speelplaats.

In 2015 werden twee mannen uit Vlaardingen en Schiedam op bezoek bij een verjaardagsfeest in Bergen op Zoom neergeschoten door de 40-jarige Hulters. Aanleiding voor de schietpartij was een ruzie tussen spelende kinderen eerder op de dag. Na zijn daad vluchtte de schutter. Sindsdien is de man onvindbaar. Twee jaar geleden werd hij bij verstek veroordeeld tot twaalf jaar cel.

Tv-programma Crime Desk besteedde maandagavond aandacht aan de zaak. Er zijn aanwijzingen bij de politie dat Hulters zich waarschijnlijk in het buitenland begeeft. Mogelijk houdt hij zich schuil in Marokko, in of rondom miljoenenstad Casablanca.

"Hij heeft een hele sterke band met zijn familie en mogelijk is hij nog weleens in Nederland op bezoek", laat een woordvoerder van de politie weten. De man gebruikte soms de achternaam Hermans en mogelijk gebruikt hij nu meer pseudoniemen om door het leven te gaan.

Pestende kinderen

Een van de twee slachtoffers raakte tijdens de schietpartij in 2015 zwaargewond door de kogels. "Hij is negen keer onder het mes geweest en heeft posttraumatische stress opgelopen", vertelt zijn vrouw voor de camera. Haar man werd in de buik en in de rug geraakt. ''Hij was er heel slecht aan toe en moest vechten voor zijn leven. We leven nog steeds met angst, verdriet en onmacht. Waarom is deze man nog steeds voortvluchtig?"

Aan de schietpartij ging een ruzie tussen spelende kinderen vooraf. "Het was een warme dag. Het was gezellig, zoals een verjaardag hoort te zijn", blikt de vrouw terug. "De kinderen waren op een pleintje ernaast aan het spelen. Er werd gepest en met een bal gegooid, daarop besloten wij de kinderen aan te spreken. Bij de partytent stond later opeens een onbekende man die het vuur opende. Mijn man zag het niet aan komen."

De verklaringen lopen uiteen over hoe en wanneer het wapen precies is gebruikt. Wel was duidelijk dat Hulters van dichtbij het vuur opende.

