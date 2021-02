Bestelauto slipt en raakt boom, vrouw gewond naar ziekenhuis

Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision vergroot

Bij een ongeluk op de Hortslandenpark in Helmond is maandagavond rond acht uur een vrouw gewond geraakt. Ze zat samen met een man in een bestelwagen, die op een viaduct in een flauwe bocht wegslipte.

De auto belandde tegen een boom. In de auto zaten een man en vrouw.

De vrouw is met een ambulance gewond naar het ziekenhuis gebracht. Voor de man is een tweede ambulance gekomen, onduidelijk is of hij ook naar het ziekenhuis moest.

Een bergingsbedrijf heeft de bestelwagen weggesleept.

