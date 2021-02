Yvon Mvogo gelooft nog in kansen voor PSV: 'We zullen nooit de handdoek in de ring gooien'

PSV-doelman Yvon Mvogo (foto: ANP). vergroot

Yvon Mvogo was PSV's eerste zomeraanwinst. Inmiddels heeft de doelman er dik een half jaar opzitten in Eindhoven. En Mvogo voelt zich al helemaal thuis. "PSV is echt een warme club. Elke medewerker hier geeft je het gevoel dat je vanaf dag één bij de familie hoort."

Op de welbekende pleintjes heeft Mvogo het voetballen geleerd. De Zwitsers international werd geboren in Kameroen, maar verhuisde op zijn zesde samen met zijn moeder naar het Alpenland. Als jonge tiener dacht Mvogo nog helemaal niet aan keepen. Hij was tijdens de partijtjes altijd voorin te vinden, om juist doelpunten te maken in plaats van ze te voorkomen.

"Daar heb ik wel de basis gelegd voor mijn voetbalkwaliteiten. Je speelt op de pleintjes altijd in kleine ruimtes en dus moet je wel een beetje techniek hebben om mee te kunnen." Uiteindelijk ging Mvogo toch een keer in de goal staan en dat beviel hem goed. "Ik merkte toen dat ik wel aardig was in keepen. Je kunt heel belangrijk zijn voor je team. En ik vond het fijn dat je veel overzicht had. Daar geniet ik nu nog steeds van."

Via het Zwitserse Young Boys en RB Leizpig kwam Mvogo uiteindelijk deze zomer in Eindhoven terecht. Het is wel duidelijk dat de 26-jarige doelman op voorspraak van Roger Schmidt is gekomen. De Duitse oefenmeester nam al in mei contact op met Mvogo, die toen goed is gaan nadenken over PSV.

"De achterstand is groot, maar we zullen nooit de handdoek in de ring gooien."

"Maar hij was niet de enige met wie ik heb gesproken", is Mvogo stellig. "Ook Bruma heeft me meerdere keren berichten gestuurd en gebeld om te zeggen dat ik hierheen moest komen. Ik ken hem nog van de tijd dat hij bij Leipzig speelde en we hebben altijd een goede band gehad. Maar toen ik eenmaal bij PSV kwam, vertrok hij. Lekker dan", zegt Mvogo lachend.

Mvogo en Bruma zullen elkaar komende donderdag voor het eerst weer tegenkomen, wanneer PSV het in Athene opneemt tegen het Griekse Olympiacos, de club aan wie PSV Bruma verhuurt dit seizoen. "We zullen van tevoren nog wel contact hebben. Het is altijd leuk om elkaar weer te zien, maar we gaan daar natuurlijk alleen heen voor een goed resultaat."

Want een goed resultaat kan de Eindhovense club wel gebruiken. Met een verschil van 6 punten op koploper Ajax (wel wedstrijd minder gespeeld) en de uitschakeling in de beker, zal PSV Europees moeten gaan presteren. "Dat klopt, maar we moeten niet vergeten dat we een nieuw en jong team zijn", zegt Mvogo.

"We zijn nog echt in ontwikkeling. Natuurlijk kunnen we nog vele malen beter en daar zijn we ook elke dag mee bezig. Verliezen is nooit leuk, maar het hoort ook bij voetbal. Maar als ik voor het hele team mag spreken, kan ik zeggen dat we de handdoek nooit in de ring zullen gooien. De achterstand is groot, maar we moeten het gewoon van wedstrijd tot wedstrijd bekijken."

"Ik wilde alles en iedereen bewijzen dat ik wel degelijk van waarde kon zijn."

Met twee ketsers van jewelste maakte Mvogo in zijn beginperiode in Eindhoven geen al te beste indruk. De goalie was juist gehaald omdat hij voetballend goed paste in het systeem van Schmidt. Maar juist op dat vlak ging hij dus in de fout. "Dat was wel even een lastige periode, ja", geeft hij toe.

"Na die twee fouten voelde ik veel druk. Van buitenaf, maar vooral ook van mezelf. Ik wilde alles en iedereen bewijzen dat ik wel degelijk van waarde kon zijn. Je moet als keeper mentaal sterk zijn en daarom heb ik na die twee fouten voor mezelf een streep gezet. Ik heb tegen mezelf gezegd: je weet wat je kan, pak het vertrouwen terug en doe gewoon je ding. Iedereen hier bij de club gaf me daarbovenop nog eens veel vertrouwen. Dat hielp ontzettend."

"Aan één ding kan ik niet wennen: de vele fietsers."

Mvogo geeft aan dat hij zich op zijn plek voelt op De Herdgang. Hij benoemt meerdere malen de 'warmte' die binnen de club heerst. "Ze zorgen er echt voor dat je onderdeel bent van de PSV-familie. Elke medewerker: van de teammanager en de materiaalman, tot de kok."



Het leven in Eindhoven bevalt Mvogo ook. "Voor deze lockdown ben ik een aantal keer in de stad geweest en dan valt mij op dat je mensen echt ziet genieten. Maar aan één ding kan ik niet wennen: de vele fietsers. Ze komen van voor en achter, van links en rechts. Echt van alle kanten. Ik moet echt voorzichtig zijn in de auto", besluit de goedlachse doelman.

