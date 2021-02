Vindt gedeputeerde De Bie corona ook 'een klein griepje' en rijmt dat met het Brabantse standpunt?

Eric de Bie f(Archieffoto: Omroep Brabant). vergroot

Een opmerking van FvD-leider Thierry Baudet zorgt weer voor reuring in Provinciale Staten van Brabant. Baudet zei afgelopen weekend tijdens een bijeenkomst in Breda dat corona een klein griepje is, waaraan alleen de alleroudsten met onderliggend lijden bezwijken. De Brabantse FvD-gedeputeerde Eric de Bie was op die bijeenkomst. PvdA, D66 en GroenLinks willen weten of hij het standpunt van Baudet deelt en of dat van invloed is op het Brabantse coronabeleid.

Jan de Vries Geschreven door

Nog geen twee weken geleden vergaderden provinciale staten over gezondheid. Hoewel de provincie daar nauwelijks iets over te zeggen heeft, was een meerderheid van de Statenleden het erover eens dat corona diepe wonden slaat in de Brabantse samenleving. Daarom moet de provincie doen wat zij kan om de slachtoffers te helpen.

De opmerkingen van Baudet zijn volgens de drie linkse oppositiepartijen een ondergraving van dat Brabantse standpunt en dat kan Brabant volgens PvdA, SP en GroenLinks nu niet gebruiken. Solidariteit en bescherming van zwakkeren is volgens hen nu meer dan nodig.

Dat Baudet corona een klein griepje noemt, waar alleen de alleroudsten met onderliggend lijden aan bezwijken, is volgens de oppositie één ding. Maar dat gedeputeerde Eric de Bie erbij stond, is een ander verhaal. De partijen gaan er klakkeloos vanuit dat De Bie de gedachtewereld van Baudet volgt. Zij willen weten wat de andere gedeputeerden daarvan vinden. Maar vooral willen ze weten hoe het partijstandpunt van Forum voor Democratie in dit specifieke geval het beleid van de provincie Brabant beïnvloed.

'Hef samenwerking met racisten pop'

DWARS, de jongerenafdeling van GroenLinks, heeft dinsdag een oproep aan de Brabantse politiek gedaan te breken met Forum voor Democratie. Aanleiding is de beschuldiging aan het adres van Baudet dat hij racistische appjes zou hebben verstuurd.

“De ( Brabantse – red.) coalitiepartijen maken door niet te handelen in feite dezelfde keuze als de Brabantse FvD’ers. Zij kiezen er keer op keer voor om racisme en antisemitisme weg te wuiven als grapje, of als een probleem dat zich alleen in de Haagse politiek afspeelt. Het is hoog tijd dat VVD, CDA en Lokaal Brabant racisme niet alleen met woorden, maar ook met daden bestrijden: hef de samenwerking met de racisten van FvD op en zet in op een groene, sociale en vooral tolerante koers voor onze mooie provincie,” aldus DWARS.

