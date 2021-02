Streep door avondklok roept ook bij veiligheidsregio's veel vragen op: 'Kabinet moet eerst reageren'

Archieffoto: ANP vergroot

De Brabantse veiligheidsregio's wachten af wat het kabinet meldt over het besluit van de Haagse rechtbank om de avondklok per direct te schrappen. Dat laat een woordvoerder weten. "Het is vers van de pers. Ook voor ons is nog niet duidelijk wat de precieze gevolgen zijn."

De rechtbank deed uitspraak in een zaak die protestgroep Viruswaarheid tegen de Staat heeft aangespannen. Die stichting is van mening dat de avondklok onterecht is ingevoerd. De maatregel is ingesteld op basis van een noodwet, waarin staat dat het kabinet in zeer spoedeisende en extreme noodgevallen regels kan invoeren zonder overleg met Tweede en Eerste Kamer.

Maar volgens de rechtbank was de avondklok geen noodsituatie 'zoals het geval is bij een dijkdoorbraak'. Dit blijkt uit het feit dat vóór de invoering van de avondklok al vaker over de invoering van die maatregel werd gesproken. Daarmee zou de situatie dus niet acuut genoeg zijn. Daarom is de inzet van de noodwet om de avondklok in te stellen 'niet legitiem'.

In haar besluit neemt de rechter mee dat de avondklok een vergaande inbreuk op het recht op bewegingsvrijheid en de persoonlijke levenssfeer maakt. "Dit maakt een zeer zorgvuldig besluitvormingsproces nodig", staat in een toelichting. Ook als de Staat tegen het vonnis in beroep gaat, moet de avondklok per direct worden opgeheven.

De Brabantse veiligheidsregio's wachten eerst de kabinetsreactie af, voordat zijzelf mogelijk reageren. "Het is een rechtszaak tegen een kabinetsbesluit, dus is het gepast om het kabinet de ruimte te geven te reageren. Bovendien is het vers van de pers. Ook voor ons is nog niet duidelijk wat de precieze gevolgen zijn", aldus een woordvoerder.

De uitspraak van de rechtbank roept veel vragen op. Zo weet de politie nog niet wat dit betekent voor de handhaving, zegt voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond tegen het ANP. "Maar we houden ons aan rechterlijke uitspraken", zegt hij. Ook zijn de gevolgen voor de agenten die ingeroosterd zijn om de avondklok dinsdagavond te handhaven nog onbekend. "Het vonnis negeren kan niet", stelt Struijs. Dat betekent dat de politie naar alle waarschijnlijkheid geen boetes meer kan uitschrijven, 'tenzij er andere wettelijke mogelijkheden zijn'.

Ook is onduidelijk wat er gaat gebeuren met de tenminste 26.000 uitgedeelde boetes aan mensen die de avondklok overtraden. Advocaat Michael Ruperti zegt dat honderden mensen die een boete kregen, die kwijtgescholden willen zien. Hij zal die verzoeken bij minister Fred Grapperhaus indienen als zijn Ministerie van Justitie en Veiligheid niet zelf alle zaken van tafel veegt.

Supermarkten laten weten langer te willen openblijven nu de avondklok wegvalt. Daarover overleggen ze momenteel met het kabinet. Volgens een woordvoerder van supermarktkoepel CBL vond de branche het de afgelopen weken ook al vervelend dat de winkels eerder dicht moesten, omdat het daardoor overdag drukker werd in de supers.

De PVV wil dat er een spoeddebat met het kabinet komt. Dat twitterde PVV-voorman Geert Wilders dinsdag. De grootste oppositiepartij was tegen de avondklok omdat die disproportioneel zou zijn. Ook onder meer SGP, DENK, FvD en Partij voor de Dieren keerden zich vorige week tegen verlenging van de avondklok. Sinds 23 januari was de avondklok in Nederland van kracht. Vorige week nog werd die verlengd tot 2 maart. Mensen die de avondklok overtraden, riskeerden een boete van 95 euro.

