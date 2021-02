Verkrachting 11-jarig meisje: justitie wil jeugd-tbs voor 19-jarige verdachte

De rechtbank in Breda (foto: Willem-Jan Joachems). vergroot

Het Openbaar Ministerie heeft 168 dagen cel en voorwaardelijke jeugd-tbs geëist tegen de 19-jarige Maikel van den B. uit Breda. Hij wordt ervan verdacht een 11-jarige meisje uit West-Brabant te hebben verkracht. Omdat hij al lange tijd in voorarrest zat, hoeft de jonge man niet terug de cel in als de rechter meegaat in de eis.

Van Den B. zou het 11-jarige meisje op 12 februari vorig jaar hebben verkracht. Ook had hij via Instagram contact met het meisje. Hij dwong haar om naaktfoto’s te sturen en dreigde naar de politie te stappen wanneer zij dit niet zou doen. De man heeft bekend.

Ook een andere meisje dwong hij om foto’s van zichzelf te maken en hem deze via Snapchat te sturen. Dat gebeurde in april vorig jaar. Hij dreigde haar te verkrachten of haar iets aan te doen als zij dit niet zou doen. Vervolgens dreigde hij deze foto’s online te zetten, als ze er niet meer zou sturen.

Vanwege het feit dat de slachtoffers erg jong zijn en de verdachte zelf 18 was toen het allemaal gebeurde, werd de zaak bij de rechtbank in Breda deels achter gesloten deuren behandeld. Van Den B. heeft bekend, zijn advocaat liet weten het eens te zijn met de eis van het OM.

De rechter doet over twee weken uitspraak.

