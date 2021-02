Het is te druk in Herperduin en de tijd van waarschuwen is voorbij: 'Dit kan zo echt niet'

De drukte in de bossen is gevaarlijk voor de dieren. vergroot

Schaatsen, sleetje rijden en lekker wandelen. Het was een drukte van jewelste in bosgebied Herperduin bij Berghem de afgelopen dagen. Heerlijk voor de buitenmensen onder ons, maar minder goed nieuws voor de dieren in het bos. Afval en vooral loslopende honden zorgen tijdens de coronacrisis sowieso al voor enorme overlast. De gemeente Oss heeft er genoeg van en gaat boetes uitdelen.

De flinke dooi van de afgelopen 24 uur zorgt voor een viezige drab. De sneeuw verdwijnt waar je bijstaat. Boswachter Jorn Martens laveert behoedzaam tussen de enorme plassen door, met kleine stappen probeert hij niet uit te glijden over de ijsplakkaten die er nog liggen.

Gemeentelijke reiniging

Hier en daar een baas met een hond. Verder is het stil. Een flink contrast met de afgelopen dagen. De diepe bruine sporen op de helling verraden dat het hier een komen en gaan van mensen met sleetjes was. De gemeentelijke reiniging was hier in alle vroegte al, om al het achtergelaten afval mee te nemen.

De sporen van de sleetjes zijn nog duidelijk te zien. vergroot

De boswachter: "Herperduin heeft een oppervlakte van 450 hectare. Het loopt over in de Maashorst, bij elkaar een gebied van 3500 hectare. Genoeg plek om te wandelen en je hond uit te laten dus." Maar in tijd van corona wordt het drukker en drukker in de bossen. "En mensen houden zich helaas niet aan de gedragsregels", zegt Jorn.

Gevaarlijk voor de dieren

Dat mensen geneigd zijn om afval niet netjes mee naar huis te nemen, maar gewoonweg van zich af te gooien, weten we al langer. Maar nu het steeds drukker wordt in de natuurgebieden, wordt dat probleem ook steeds groter. Het ziet er niet alleen niet uit, het is ook echt gevaarlijk voor de dieren. "Die kunnen zo plastic binnenkrijgen en dat is niet best", zegt Jorn.

Afvalbakken zijn overigens schaars in het gebied. Jorn Martens legt uit dat prullenbakken eigenlijk zorgen voor meer zwerfafval. "Mensen gooien hun troep 'een beetje' weg. De helft belandt ernaast. Door geen bakken neer te zetten stimuleer je mensen om hun spullen mee naar huis te nemen." Al geldt dat niet voor alles. Zo trof Jorn in de Maashorst een stapel van zo'n 30 kapotte sleetjes aan. Gewoon achtergelaten door gezinnen.

Loslopende honden

Afval is nog niet eens het grootste probleem van de drukte in de natuurgebieden. "Mensen nemen graag hun hond mee naar het bos. Niks mis mee, maar wel als je het dier los laat lopen in gebieden die daar niet voor zijn aangewezen." En dat gebeurt nogal vaak, zegt Jorn. Loslopende honden jagen op deze manier de reeën op en die hebben het al niet makkelijk nu.

Loslopende honden vormen een gevaar voor rustende reeën en broedende vogels. vergroot

"De dieren liggen normaal overdag te rusten en nu worden ze continu opgejaagd. We merken dat de dieren echt zoeken naar plekken om tot rust te komen, maar omdat het zo druk is met dus ook zoveel honden krijgen ze die plekken niet gevonden. Ook moeten ze in deze weersomstandigheden al harder werken om aan voedsel te komen en warm te blijven."

Broedende vogels

Met een mooi weekend voor de boeg wil Jorn ook nog wijzen op het broedseizoen dat op het punt van beginnen staat. Veel vogels broeden in nesten op de grond. Ook dan zijn loslopende honden echt een bedreiging. "Als de vogels steeds moeten opvliegen koelen de eieren af en die komen dan niet uit. Dan kan er dus echt schade ontstaan door dit gedrag."

Boswachter Jorn Martens vraagt bezoekers zich aan de regels te houden. vergroot

Voor de gemeente is de tijd van waarschuwen nu voorbij en gaat er streng worden gehandhaafd. Een boete dus, als je je niet aan de regels houdt. "Als je hond losloopt op een plek waar dat niet mag kost je dat zo'n 100 euro plus administratiekosten", zegt Jorn. Een pittig bedrag voor een ochtendje bos. "Maar we moeten de pakkans echt vergroten en er moet ook echt wat tegenover staan. Want dit kan zo echt niet."

