Rutte richt zich tot Nederlanders: 'Hou je aan de avondklok, ook als die vanavond niet geldt'

Minister-president Mark Rutte roept iedereen 'met klem' op 's avonds thuis te blijven, ook als het kabinet er in hoger beroep niet in slaagt de avondklok in stand te houden.

De maatregel is volgens de premier onverminderd noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

'Middel en geen doel'

Premier Mark Rutte hield dinsdagmiddag een persconferentie over het verbod op de avondklok. Hierin zegt hij dat ook als de avondklok niet berust op een juiste juridische basis, hij nog steeds vindt dat de maatregel nodig is. ''De avondklok is een middel en geen doel'', zegt Rutte.

''Het doel is om het coronavirus zo veel mogelijk onder controle te houden.'' Om dat terug te dringen is de avondklok ingezet. Rutte zegt dat de reden waarom de avondklok is ingezet, onveranderd is.

Kabinet komt toch met spoedwet

Het kabinet komt toch met een spoedwet om de avondklok in vast te leggen. Dat zegt justitieminister Ferd Grapperhaus in een reactie op de uitspraak van de rechter dat de avondklok moet worden opgeheven. Het kabinet houdt vol dat een juridische basis voor de spertijd er wel degelijk is. De nieuwe wet zou dus 'ten overvloede' zijn, benadrukt Grapperhaus.

