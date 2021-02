Dit is wat het kabinet kan doen om de avondklok (voorlopig) tóch te behouden

Archieffoto: ANP vergroot

De overheid kan op een aantal (juridische) manieren proberen de avondklok toch in stand te laten houden. Dat zegt Henny Sackers, hoogleraar bestuurssanctierecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hier leggen we je uit welke dat zijn.

Joris van Duin Geschreven door

“Kan het juridisch? Ja. Maar of dat ook politiek gewenst is? Lijkt dat niet op niet tegen je verlies kunnen? En hoe belangrijk is die avondklok nou echt in de pandemiebestrijding?” Het zijn deze vragen (en soms antwoorden) die hoogleraar Sackers deze dinsdag bezighouden.

De rechtbank in Den Haag veegde vanochtend de avondklok van tafel, omdat de juridische basis voor de invoering volgens de rechter ontbreekt. Die avondklok is ingesteld op basis van een noodwet, waarin staat dat het kabinet in zeer spoedeisende en extreme noodgevallen regels kan invoeren zonder overleg met de Tweede en Eerste Kamer.

Maar van een acute noodsituatie ‘zoals het geval is bij een dijkdoorbraak’, is volgens de rechtbank nu geen sprake. Die oordeelde bovendien dat wanneer de Nederlandse Staat tegen het vonnis in beroep gaat, de avondklok vooralsnog toch per direct verdwijnt. Dit betekent dat iedereen vanavond na negen uur 'gewoon' een ommetje mag maken.

Na vier uur vanmiddag meer duidelijkheid

Ook tegen dat oordeel verzet de Staat zich. Het is tegelijkertijd de eerste juridische troef. De overheid heeft hoger beroep ingesteld en wil dat de avondklok gehandhaafd blijft, tot dat hoger beroep achter de rug is. Daarmee wordt als het ware extra tijd gekocht. Om vier uur vanmiddag buigt het gerechtshof in Den Haag zich hierover in een spoedzitting, waarna de avondklok voorlopig mogelijk tóch blijft gelden.

Maar wat als het gerechtshof daar niet in meegaat? "Dan is de avondklok even van tafel tot er uitspraak is gedaan in het hoger beroep. Al kan de avondklok technisch gezien ook in noodverordeningen worden opgenomen", zegt hoogleraar Sackers. Dat zou volgens hem zelfs binnen een dag kunnen lukken.

Avondklok in noodverordening

In dat geval moeten gemeenten, in het Veiligheidsberaad vertegenwoordigd door de 25 veiligheidsregio's, in actie komen. Noodverordeningen zijn in principe bedoeld voor kortdurende crisissituaties. Eerder werden diverse coronamaatregelen zoals 1,5 meter afstand houden op deze manier doorgevoerd, tot ze in de coronawet terechtkwamen. Onduidelijk is of de veiligheidsregio's hier nu mee bezig zijn.

Als dat al het geval is, vraagt Sackers zich hardop af hoe wenselijk dat zou zijn. Of om Sackers' termen te gebruiken: lijkt het er dan niet gewoon op dat je niet tegen je verlies kunt? Feit is dat de juridische wegen er simpelweg zijn. En dat de overheid niet schroomt van deze rechten gebruik te maken, zoals dat in elk geval gebeurt door in hoger beroep te gaan.

Premier Rutte: noodzaak is er

Want ook al zijn de gevolgen van de avondklok in de coronabestrijding niet exact meetbaar, de noodzaak ervan is (volgens de rechtbank discutabel) volgens premier Mark Rutte klip en klaar. “Het is van groot belang dat we de hoeveelheid sociale contacten zoveel mogelijk beperken. Doe dat voor jezelf, maar zeker ook voor elkaar”, zei hij dinsdagmiddag.

Het is om die reden dat hij iedereen dinsdagmiddag opriep zich met klem aan de avondklok te houden. Oók als het gerechtshof vanmiddag meegaat in het besluit van de rechtbank om de avondklok per direct op te heffen tot de uitspraak in het hoger beroep geweest is.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.