Pakketbezorger aangereden door tractor in Hoeven en breekt beide armen

De pakketbezorger is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht (foto: Tom van der Put/SQ Vision). vergroot

Een pakketbezorger is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de Poldersdijk in Hoeven. Volgens de politie werd hij aangereden door een tractor met aanhanger die vanuit de andere richting over de weg reed. Het slachtoffer stond buiten zijn bestelbusje toen het ongeluk gebeurde.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

De man heeft beide armen gebroken. Het is niet bekend waar hij vandaan komt. De pakketbezorger reed in een wagen van PostNL.

Een traumahelikopter werd opgeroepen, maar deze vertrok alweer snel. Hulp van het traumateam bleek niet nodig.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.