Piet (88) moet na 17 jaar zijn huurflat uit en krijgt een jaar om iets anders te vinden

Piet Kuijs in zijn woning (foto: Omroep Meierij). vergroot

Piet Kuijs is 88 en heeft een brief gekregen van woningcorporatie Woonmeij, waarin staat dat hij na zeventien jaar zijn huis uit moet. Hij krijgt een jaar de tijd om zelf nieuwe woonruimte te vinden. Piet huurt al zeventien jaar een appartement in seniorencomplex De Hoogakkers in Schijndel. Woonmeij wil in de vleugel waar Piet woont, mensen met een zorgvraag gaan huisvesten.

Fieke Nobel Geschreven door

Piet woont met plezier in De Hoogakkers, waar hij aan alle mogelijke activiteiten meedoet. "We hebben hier een kaartclub, een jeu-de-boulesclub en een biljartcompetitie. En ik kan hier mijn televisie lekker hard zetten", vertelt hij aan Omroep Brabant. Ook is hij blij met de kennissen die hij in de wijk Hoevenbraak heeft. Daarom wil hij liever niet verhuizen.

17 jaar geleden kwam Piet met zijn vrouw in het appartement wonen, zij is inmiddels overleden. Hij had verwacht dat hij tot het einde van zijn leven hier zou kunnen wonen.

Eerst drong het niet helemaal tot Piet door, toen hij de brief las. "Wat moet je denken van deze situatie? Ik denk niet dat we heel veel keuze hebben." De woningcorporatie schrijft in de brief dat in de vleugel waar Piet woont plaats wordt gemaakt voor mensen met een zorgvraag, schrijft Omroep Meierij.

"Ik ben op een leeftijd dat je niet weet of je morgen nog wakker wordt."

Piet heeft de situatie met zijn buren besproken. Zij wonen er pas drie jaar en hebben toen niet gehoord dat er andere plannen waren met de woningen. "Ze hebben net alles ingericht."

Piet verhuist niet graag op zijn achtentachtigste. "Ik ben op een leeftijd dat je niet weet of je morgen nog wakker wordt." Maar hij wil graag snel duidelijkheid. "Als ik een woning aangeboden krijg die een beetje naar de zin is, dan aanvaard ik het."

Woningcorporatie Woonmeij was niet bereikbaar voor commentaar.

Dit is de brief die Piet kreeg:

vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.