Boer Mark boert al 10-jaar hoog en droog op een terp, niet in Friesland maar gewoon in Brabant

Dit najaar is het precies tien jaar geleden dat boer Mark Broekmans zijn boerderij bij Waspik verruilde voor een nieuw exemplaar, bovenop een terp. Het was uniek. Broekmans ging wonen in de 'nieuwe' Overdiepse polder tussen Waspik en de Bergsche Maas. Bij hoogwater is dat een overloopgebied voor de rivier: bovenop zijn terp blijft Mark dan hoog en droog. Echt dienst gedaan als overloopgebied heeft de polder de afgelopen tien jaar nog nog niet, het water bleef laag.

Rob Bartol

Broekmans vertelt: “In het najaar van 2011 zijn we begonnen met het bouwen van het huis en de stallen op de terp, we waren toen de allereersten.”

Vanaf de eerste plannen op de tekentafel tot en met de afronding van het project in 2015, was er volop belangstelling van de Nederlandse maar vooral ook de buitenlandse media. “Hier gebeurde iets unieks”, vertelt Mark Broekmans. “Samen met de overheid kwamen de boeren uit het gebied overeen dat alle boerderijen in de polder werden afgebroken en dat daarvoor in de plaats acht gigantische terpen werden gebouwd. Uit alle delen van de wereld kwamen ze hier naar toe.”

Tien jaar na de oplevering van zijn terp kijkt Mark Broekmans terug op een decennia lang 'boeren op een heuvel.

Behalve media kregen de terpbewoners, de terpboeren, in de Overdiepse Polder vaak en veel bezoek van delegaties uit het buitenland. “Vooral de landen die zelf ook met wateroverlast te maken hebben, kwamen op bezoek. Ik heb hier delegaties gehad uit Indonesië, Japan, Chinezen, Amerikanen en natuurlijk ook de toenmalige kroonprins Willem- Alexander. Hij deed aan watermanagement.”

Op de vraag hoeveel talen Mark dan wel spreekt met zoveel buitenlandse gasten over vloer, schiet hij in de lach. “Ik kan wel een beetje uit de voeten met Engels, maar het was vooral in het Nederlands en Brabants.”

