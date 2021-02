NAC doet goede zaken en wint met 2-1 van Telstar

Wachten op privacy instellingen... Mounir El Allouchi en Mario Bilate scoorden voor NAC tegen Telstar. Volgende Vorige vergroot 1/2 NAC-spits Mario Bilate werd matchwinnaar tegen Telstar.

NAC heeft dinsdagavond de inhaalwedstrijd tegen Telstar gewonnen. In Velsen-Zuid werd het 2-1 voor de Bredase ploeg. Dankzij de winst voert NAC de druk op de concurrentie weer een beetje op. Wat viel er op?

Ronald Strater Geschreven door

Dezelfde opstelling

Voor de derde wedstrijd op rij begon NAC in dezelfde opstelling, iets wat voor de winterstop door allerlei redenen ontbrak. Geen gek idee van coach Maurice Steijn, want beide voorgaande wedstrijden werden in winst omgezet. Maar vooral ook met het oog op de nacompetitie waarin aan het einde van het seizoen een geoliede machine moet staan. Al hoopt NAC nog altijd bij de eerste twee plaatsen te komen die recht geven op directe promotie. Dat concurrent Almere City eerder op de avond verloor bij Helmond Sport, biedt daarvoor weer wat perspectief.

NAC-trainer Maurice Steijn over haalbaarheid tweede plek:

Taaie tegenstander

NAC moest dan wel zelf de drie punten meenemen uit Velsen-Zuid. Een lastige klus zo wist de Bredase selectie op voorhand, want in de thuiswedstrijd voor de winterstop kwam NAC goed weg. Er werd weliswaar met 1-0 gewonnen, maar de Bredanaars hadden moeite met de vijfmansverdediging van het verder goed combinerende Telstar.

Dat bleek ook nu weer. De Witte Leeuwen toonden zich voor rust ook in eigen huis een taaie tegenstander. Ondanks een soms sterk gehalte hots-knots-begonia-voetbal drong NAC bij vlagen wel eens aan, maar wist de uiteindelijke buit van drie kansen niet te verzilveren. Pogingen van de aanvallers Mario Bilate en Kaj de Rooij liepen stuk bij keeper Schendelaar en een schot van Lewis Fiorini ging net naast.

Terwijl Telstar niet of nauwelijks gevaarlijk was geweest in de hele eerste helft, wist de ploeg op slag van rust wel te scoren. Cas Dijkstra bracht de bal na een mooie actie bij spits Glynor Plet en die schoot koelbloedig raak. Onverdiend, maar de 0-1 ruststand was een feit.

Orde op zaken

Maar NAC stelde in de tweede helft al na drie minuten orde op zaken. Na een prima actie op links van Maria kon El Allouchi simpel en beheerst afronden en de stand gelijktrekken naar 1-1. Na de goal ontstond eenzelfde beeld als voor rust. NAC liet Telstar komen en was de betere ploeg, maar werd sporadisch gevaarlijk. En thuisploeg Telstar kwam wat dat betreft al helemaal niet meer in het stuk voor.

Rentree en debuut

Bij NAC maakten na rust Dion Malone en Moreno Rutten hun rentree. Beide spelers kwamen terug van een blessure. Darren Maatsen debuteerde voor de Bredase club. Hij verving Kaj de Rooij.

Eind goed, al goed

De wedstrijd leek op een gelijkspel af te stevenen, maar acht minuten voor tijd was het Mario Bilate die de Bredase pleog de volle winst bezorgde. Een corner valt bij de tweede paal voor de voeten van de spits en die twijfelt niet, 1-2. Een belangrijke goal, want hierdoor loopt NAC in op Almere City en kan de ploeg blijven hopen op de tweede plaats.

