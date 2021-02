Kinderen (8 en 10) bellen in een half uur 29 keer naar 112

Archieffoto (Pexels). vergroot

Twee kinderen van 8 en 10 hebben dinsdag in een half uur tijd 29 keer met alarmnummer 112 gebeld. Dat meldt de politie Helmond op Facebook. Ze zeiden tijdens een van die telefoongesprekken dat er brand in een woning zou zijn, wat niet zo was.

Fieke Nobel Geschreven door

De politie heeft een bezoek gebracht aan de kinderen en hebben met hen en de moeder gesproken. Agenten hebben uitgelegd dat onnodig naar 112 bellen niet de bedoeling is.

Werkstuk

In overleg met de moeder hebben de agenten met de kinderen afgesproken dat ze een kort werkstukje maken. Ze gaan daarin uitleggen wanneer je wel en niet 112 mag bellen. Het werkstuk leveren ze in bij de politie Helmond als het af is.

LEES OOK: Man belt herhaaldelijk voor niets 112 en wordt opgepakt

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.