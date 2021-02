Vlaaienbakker Jeroen wordt uitvaartondernemer: 'Het verdriet is soms wel moeilijk'

Jeroen Mol bij het herdenkingsmonument in Grave voor de coronadoden. vergroot

Jeroen Mol uit Grave is een jaar geleden zijn eigen uitvaartbedrijf begonnen en hij was niet de enige. Het aantal uitvaartondernemingen in Brabant is in vijf jaar met ruim een derde gestegen. Volgens cijfers van de Kamer van Koophandel kwamen er sinds 2016 meer dan 100 uitvaartbedrijven bij. Jeroen maakte een bijzondere carrièreswitch: van bedrijfsleider in een vlaaienbakkerij naar uitvaartbegeleider.

Ron Vorstermans & Lola Zopfi Geschreven door

"Op een gegeven moment dacht ik: is dit het nou?", vertelt hij. "Ik kwam toen in contact met een collega die al in de uitvaartbranche zat en via hem werd ik enthousiast."

Voor de meeste mensen zal een uitvaart misschien klinken als iets naars, maar Jeroen haalt er zijn voldoening uit. "Ik vind het echt een uitdaging om de wensen van de nabestaanden zo goed mogelijk te vervullen. Het is mijn passie om dat samen met de nabestaanden te doen."

"Je wilt iemand toch graag troosten, maar dat kan nu niet goed."

Hij begon zijn uitvaartbedrijf midden in de coronacrisis. Dat zorgde in het begin voor veel twijfel. "Ik heb heel lang nagedacht of ik moest beginnen of niet. Ik was bang dat mensen zouden denken dat ik zou inspelen op de verwachting dat er veel mensen zouden overlijden en dat ze dan zouden denken dat ik snel geld wil verdienen. Maar zo zit ik echt niet in elkaar. Ik wil het juist met liefde en respect doen. Ik heb toen toch mijn hart gevolgd en ben toch begonnen."

Jeroen is heel erg blij dat hij de stap heeft gezet om te beginnen in de uitvaartbranche, maar door de coronacrisis was dat niet altijd makkelijk. "Als ik naar de familie van de overledene ga, kan ik niemand een condolerende hand geven. Daarom doe ik nu handschoentjes aan, om iemand toch een hand te kunnen geven", en dat voelt volgens hem heel gek. "Je wilt iemand toch graag troosten, maar dat kan nu niet goed. Het maakt de afstand veel groter."

"Pas in de auto naar huis komt vaak de ontlading."

Ook voor hemzelf is het soms schakelen. "Het verdriet is soms moeilijk, ik ben geen machine. Dan moet even de knop om. Pas in de auto naar huis komt vaak de ontlading." Hij hoopt nog heel lang in de uitvaarbranche te mogen werken. "Het is echt mijn passie."

De meeste Brabantse uitvaartbedrijven zitten in de gemeenten Altena, Breda, Den Bosch en Eindhoven. Die vier gemeenten horen ook bij de twintig Nederlandse gemeenten met de meeste uitvaartbedrijven.

De stijging is het grootst in Den Bosch: van 16 uitvaartbedrijven in 2016 naar 28 nu. Dat is 75 procent meer. De groei van de uitvaartbranche is ook in de rest van Nederland te zien. Begin dit jaar telde heel Nederland 2700 uitvaartbedrijven. Vijf jaar eerder waren dat er 2100.

De gehele verdeling van nieuwe uitvaartbedrijven in Nederland zie je in de grafiek hieronder:

