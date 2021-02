Niels heeft na 14 maanden nog last van vuistslag toen hij ruzie wilde sussen, dader krijgt werkstraf

Niels Janssen uit Zeeland in het ziekenhuis nadat hij eind december zwaar mishandeld was (Foto: Nanda Janssen). vergroot

De 29-jarige Niels Janssen uit het dorp Zeeland is nog steeds niet helemaal hersteld van de mishandeling toen hij een ruzie tussen twee groepen probeerde te sussen tijdens een festival in Schaijk. De 16-jarige dader is vorige week veroordeeld tot een schadevergoeding van 18.000 euro en veertig uur taakstraf. "De straf is laag voor wat mijn zoon is aangedaan", vertelt vader Anton.

Toen Niels eind 2019 de ruzie probeerde te sussen tijdens het festival Duifhelse Plak in Schaijk, moest hij dat bekopen met een flinke vuistslag. Hij werd in het ziekenhuis opgenomen met een schedelbasisfractuur, twee gebroken oogkassen, een gebroken neus, een gebroken bovenkaak en een hersenschudding.

Met behulp van social media wist de politie veel bruikbare tips te verzamelen. Uit verklaringen van getuigen en een video bleek dat de dader een 16-jarige jongen uit Schaijk was. De straf is een flinke domper voor Niels en zijn familie. "Hij kan nu nog steeds maar drie dagen per week werken. Bovendien heeft het veel meer gekost dan wat hij nu krijgt." De familie diende voor 120.000 euro aan vorderingen in, maar de rechter wees maar een klein deel toe.

"We hopen dat ze niet in hoger beroep gaan. Het is genoeg geweest."

Veertien maanden later is Niels nog niet volledig hersteld. De mishandeling hakte er zowel geestelijk als lichamelijk flink in. Zijn reukvermogen komt niet meer terug en hij werkt nog aan zijn kortetermijngeheugen. "Gelukkig heeft hij een goede baas en zit hij nu niet zonder werk", reageert Anton.

De ruim vier uur durende zitting was zwaar voor Niels. Omdat er maar één man mee de zaal in mocht, zat slachtofferhulp bij hem. Zijn familie wachtte op de gang. Vader Anton was dus niet in de zaal. "Het is goed dat wij mee zijn gegaan om terug te rijden. Hij heeft de klok daarna ruim rond geslapen."

Hoewel de straf lager uitvalt dan de familie gehoopt had, zijn ze blij dat het erop zit. Het zorgde voor extra spanning, maar nu hopen ze het hoofdstuk te kunnen sluiten. "We hopen dat ze niet in hoger beroep gaan. Het is genoeg geweest."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.