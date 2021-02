Ontsnapte geit mag meerijden in politieauto

De politie heeft woensdagochtend moeten helpen bij het vangen van een ontsnapte geit. De eigenaar van de geit heeft zich inmiddels gemeld en gaat het dier woensdag nog ophalen.

De geit kon worden gevangen en is in een politieauto naar een nabijgelegen zorgboerderij gebracht. Het avontuur van de geit leverde in elk geval een aandoenlijk plaatje op van het ritje in de politiewagen.