Vrachtwagenchauffeur krijgt taakstraf voor aanrijding waarbij bromfietser om het leven kwam

Een 50-jarige vrachtwagenchauffeur uit Eindhoven krijgt een taakstraf van 120 uur en drie maanden rijontzegging. Dat heeft de rechter woensdagmiddag bepaald. De chauffeur veroorzaakte in oktober 2019 een botsing waarbij een bromfietser om het leven kwam.

De chauffeur stopte op 11 oktober abrupt op de Limburglaan in Eindhoven en zette zijn vrachtwagen direct in zijn achteruit. Hij raakte een bromfietser die achter hem reed en die kwam daarbij om het leven.

Niet gezien

Uit onderzoek blijkt dat de chauffeur de bromfietser niet gezien kan hebben. Tijdens een proef is vastgesteld dat de bromfiets, als die links of rechts achter de vrachtwagen zou rijden, pas op zo’n 22 meter afstand zichtbaar werd in de buitenspiegels. Als hij midden achter de vrachtwagen reed, was hij zelfs op veertig meter afstand niet zichtbaar in de spiegels. Uit camerabeelden blijkt dat de bromfiets vlak voor de aanrijding ongeveer 25 meter achter de vrachtwagen reed.