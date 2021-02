Stilte in Mastbos Breda ruw verstoord door oefening met helikopter: 'Wat een rotherrie'

Wachten op privacy instellingen... De Chinook-helikopter buldert over het Mastbos in Breda. (foto: Raoul Cartens) Volgende Vorige vergroot 1/2 De Chinook-helilopter vliegt af en aan tussen Mastbos en Gilze-Rijen

Wandelaars in het Mastbos keken woensdag raar op toen de vredige stilte van het natuurgebied een paar keer bruut werd verstoord door een grote Chinook-helikopter. Aan de zuidkant van het bos, op de Galderse Heide, oefenden militairen van vliegbasis Gilze-Rijen met het evacueren van gewonden. Lang niet iedereen was even blij met de exercitie. "Wat een verschrikkelijke rotherrie", mopperde een wandelaar.

De Galderse Heide heeft nog altijd de functie van militair oefenterrein, ook al is het openbaar wandelgebied. Maar geoefend wordt er bijna nooit. Vandaar dat vooral de herrie van de Chinook nu zo opvalt. De helikopter met dubbele rotor vliegt een paar keer op en neer naar de vliegbasis.

Ook op Facebook reageren wandelaar en omwonenden op de herrie in en rond het Mastbos. "Dus daarom vloog die helikopter zo laag over de stal", schrijft Brigitte Marijnissen. "Oefening?", vraagt Kelly Haagoort. En Gerda van den Heuvel schrijft "OMG", kort voor Oh my God, vergezeld van een poppetje dat de handen op haar oren houdt.

Bij de oefening wordt gedaan alsof een militair op een bermbom is gereden. Het linker onderbeen is eraf gerukt. Met verband en nepbloed wordt het nog even realistischer gemaakt. Het slachtoffer wordt na verzorging dik ingepakt op een brancard gelegd, in afwachting om per helikopter te worden afgevoerd.

Met nepbloed wordt het nog even realistischer gemaakt. (foto: Raoul Cartens) vergroot

De helikopter kondigt zich al lang voor de landing aan. Het diepe en zware geluid komt steeds dichterbij. Vlak over de boomtoppen vliegt de Chinook naar een open plek op de heide, waar gewapende militairen uit het toestel springen.

Alle militairen dragen stofbrillen. Uw verslaggever weet nu ook waarom, terwijl hij het opgewaaide zand en stof nog steeds achter zijn oren voelt zitten.

