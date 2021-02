Musicalster Freek Bartels speelt Jezus in The Passion

Freek Bartels speelt dit jaar Jezus in The Passion (foto: kro ncrv). vergroot

De Tilburgse musicalster Freek Bartels speelt dit jaar de rol van Jezus in The Passion. Stadsgenoot Leo Alkemade neemt de rol van Petrus op zich. Dat werd woensdagavond bekendgemaakt in de talkshow De Vooravond.

De laatste hoofdrol in het populaire televisiespektakel is voor Rob Dekay. Freek Bartels noemt de hoofdrol 'een ontzettende eer'. "Wat mij aanspreekt aan in het verhaal van The Passion is dat het met name gaat over vergevingsgezindheid en niet oordelen over elkaar: doe lief!", aldus de musicalster.

Eerder werd bekend dat Humberto Tan de taak van verteller op zich neemt. Trijntje Oosterhuis speelt Maria. Het muzikale paasevenement wordt op 1 april live uitgezonden door KRO-NCRV vanuit Roermond.

In deze elfde editie van The Passion vertolken Leo Alkemade en Tygo Gernandt de rollen van Petrus en Pilatus. Muzikant Rob Dekay kruipt in de huid van Judas en KRO-NCRV presentatrice Anita Witzier haalt als verslaggever verhalen uit het hele land op en doet verslag van de virtuele processie. De drie hoofdrolspelers gaven woensdagavond alvast een voorproefje met het nummer 'Ik ben er voor jou', een cover van I'll be there for you van The Rembrandts.

