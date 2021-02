Nog 13 wedstrijden om degradatie te voorkomen: Willem II-trainer wil scherpte en karakter zien

Zeljko Petrovic kijkt toe vanaf de zijlijn tijdens Feyenoord-Willem II (foto: OrangePictures). vergroot

Willem II heeft dit seizoen nog dertien wedstrijden om punten te sprokkelen en degradatie te voorkomen. Trainer Zeljko Petrovic probeert details te veranderen. Dat doet hij door duidelijk te zijn, zonder alleen maar negatief te zijn. Wel vraagt hij veel van zijn spelers. Ze moeten karakter tonen. En in sommige gevallen misschien wel een klein risico nemen om in actie te komen terwijl het verstandiger is dat nog niet te doen. Alles moet in het teken staan van punten pakken.

Fabian Eijkhout Geschreven door

Petrovic heeft het met zijn spelers nog een keer over de tweede helft van Willem II tegen Feyenoord. Hij verheft zijn stem even, komt weer in de emotie die hij zondag ook al had. Na een hele goede eerste helft zakte de Tilburgse ploeg na de pauze volledig door het ijs.

Drie van de vijf tegentreffers kwamen voort uit een corner, tot onbegrip van de trainer. “Dat is waar we de meeste aandacht aan besteed hebben. Dat je goed moet staan. Het gaat dan om concentratie en scherpte. Het kan toch niet zo zijn dat je met vier man met je rug naar de situatie staat. Dat kan niet.”

"Dat je niet scherp bent, niet dekt, niet loopt of niet werkt, dat kan ik niet accepteren."

“Ik kan accepteren dat je een steekpass wil geven en dat die dan onderschept wordt. En dat je een mindere wedstrijd speelt kan ik ook begrijpen. Maar dat je niet scherp bent, niet dekt, niet loopt of niet werkt. Dat kan ik niet accepteren. Dat kan iedereen. Dat moet je altijd kunnen opbrengen”, zo zegt Petrovic een paar dagen na de 5-0 afstraffing.

Met de groep heeft hij er een streep onder gezet. De focus ligt nu op FC Utrecht, daarna volgt midweeks het treffen met de huidige nummer zeventien ADO Den Haag. Vrijdag moet hij het nog doen zonder Freek Heerkens, Pol Llonch en Driess Saddiki. Petrovic verwacht dat hij tegen ADO wel over de eerste twee spelers kan beschikken. Dat is nodig ook. “Ze zijn heel belangrijk voor de ploeg. Het is een enorme domper dat we ze nu moeten missen. Ze kunnen voor de balans zorgen, een goede manier. Nu mis je body.”

"Ik speelde met een gebroken teen en heb kilo's Voltaren geslikt om te spelen bij RKC."

Hoelang ze tegen ADO kunnen spelen is nog de vraag. Petrovic hoopt in ieder geval dat ze er alles aan doen om zo lang mogelijk te spelen. “We hebben geen tijd meer. Daarom heb ik ook gezegd dat je soms een klein risico moet nemen voor de club. Even doorbijten, dat heb ik ook gedaan. In Japan heb ik met een gebroken teen gespeeld, omdat ik de club wilde helpen. En ik heb ik weet niet hoeveel kilo’s Voltaren geslikt om te spelen bij RKC. Ik ga geen speler dwingen om te spelen ten koste van zijn gezondheid. Maar je moet af en toe wel karakter tonen en zeggen: ik doe het wel.”

“Natuurlijk spelen de dokter en de medische staf hier ook een rol, samen met de speler. Het moet een klein risico zijn. Maar ik denk ook: we kunnen niet blijven wachten. Als iedereen gaat wachten, zitten we zo in de derde speelronde van de Keuken Kampioen Divisie. Dat kan niet.”

Wachten op privacy instellingen...

Karakter tonen dus. De vraag is: heeft Willem II genoeg spelers met karakter in de selectie? Petrovic denkt van wel. “Vroeger speelde ik tegen jongens als Raymond Atteveld of Henk Fräser. Dan dacht je: jeetje mina, dat wordt wat vandaag. Daarom denken sommige mensen ook dat Sven van Beek meer karakter heeft dan Sebastian Holmén, om een voorbeeld te noemen. Van Beek heeft een ‘rotkop’, een kop waar je bang van wordt. Maar ieder heeft karakter op zijn eigen manier. Pol Llonch en Jordens Peters hebben bijvoorbeeld allebei karakter, maar tonen dat heel verschillend.”

"Het gaat tussen drie ploegen en de beslissing valt in de laatste twee wedstrijden."

Ieder moet dus op zijn eigen manier karakter tonen. Te beginnen vrijdagavond tegen FC Utrecht. “We moeten niet alleen praatjes hebben, we moeten het laten zien op het veld. In alles moeten we nog iets meer geven. Vrijdag valt de beslissing nog niet, al gaan we vol voor de overwinning. Maar ik denk dat het tussen drie ploegen gaat en dat de beslissing in de laatste twee wedstrijden valt. Er komen ook nog zware wedstrijden, tegen ploegen als PSV, FC Twente en Vitesse. Maar Willem II heeft bewezen dat het daar ook van kan winnen. Vanuit die gedachte moeten we doorgaan, het heeft geen zin om negatief te zijn.”

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.