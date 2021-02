We gaan weer weerrecords verpletteren, want het wordt hartstikke lente

Foto: Ab Donker vergroot

Om maar met de deur in huis te vallen: het wordt hartstikke lente. Dit weekend wordt het 18 graden en zonnig. En dat terwijl het pas half februari is. We maken ons dan ook op voor een nieuwe ronde Oudhollands weerrecords verbreken.

Moet je de vloer nog dweilen omdat het hele gezin er een week lang met sneeuwlaarzen overheen gebanjerd heeft? Doe het dan vanavond pas. Deze donderdag krijgen we nog een plens regen.

Vrijdag draait de wind wat naar het zuiden en wordt het droger. Maar de warme lucht die ervoor gaat zorgen dat we weer flink kunnen gaan strepen in het weerrecord-boekje, hangt dan nog boven Frankrijk.

Verschil van zeker 30 graden

Dan zaterdag. Een waterig zonnetje glimlacht regelmatig tussen de sluierwolken door naar beneden en de maximumtemperatuur is dan zo'n 16 graden. Het oosten wordt het warmste.

Records sneuvelen er die dag nog niet. Maar het is toch ruim dertig graden warmer dan tijdens de diepvriesnachten van vorige week. Weerman Wouter van Bernebeek van Weerplaza: " Zo'n verschil maken we maar zelden mee, zeker niet in februari."

Records verpulvert

Zondag pakken we het dagrecord van 21 februari zeker weten wel. Dat record stamt uit 1990 en staat op een ' schamele' 14,5 graden, gemeten in Volkel. De weerman: "In heel de provincie gaan we dat verbreken, met wel drie of vier graden."

En maandag doen we dat nog eens over: "Dat dagrecord stamt uit 1990 staat op 15,1 graden. Dat is gemeten in Eindhoven. Ook die moeten we wel kunnen halen, hoor."

Oost-Brabant de warmste

Het warmste gaat het de komende dagen worden in het oosten van Brabant. En ook de oude dagrecords zijn allemaal gevestigd in dat deel van onze provincie. "Op de zandgronden, rondom de weerstations Volkel en Eindhoven, warmt het veel sneller op. Gilze- Rijen doet ook nog weleens mee om de records als de wind uit het oosten en zuidoosten komt. Dan wordt er lucht uit de Kempen, dus vanaf die zandgronden aangevoerd. Maar een record in Woensdrecht, dat zie je bijvoorbeeld zelden."

Hoe dan ook, in alle delen van Brabant kunnen de skipakken, mutsen, sjaals en handschoen dit weekend in de was. Maar of ze ook al tot de volgende winter naar de zolder kunnen, durft van Bernebeek niet te zeggen: "Het zou niet voor het eerst zijn, dat we in maart nog winterse dagen krijgen."

