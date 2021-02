Met een roze rugzakje is Luuk van Bree op weg naar zijn eerste basketbalduel voor Oranje

Basketballer Luuk van Bree debutant in de selectie van Oranje vergroot

Luuk van Bree maakt zijn debuut in de selectie van het Nederlands basketbalteam dat zich opmaakt voor EK-kwalificatie in Istanbul. Op zich is dat al een mooie uitdaging, maar de 2,06 meter lange sportman uit Helmond wordt ook nog eens ontgroend. Hij loopt de hele dag rond met een roze Peppa Pig-rugzakje. “Ik heb ‘m altijd bij me.”

Het Nederlands team probeert zich in een bubbel in Istanboel dit weekend te plaatsen voor het EK. Eén overwinning op Kroatië of Zweden is voldoende. Voor het eerst in jaren zitten er twee echte Brabanders in de selectie. Boy van Vliet (26) uit Vught en Luuk van Bree (24) uit Helmond. Vijf vragen aan dit duo.

1. Om erin te komen: wat is de afstand tussen Helmond en Vught?

“Oef”, verzucht Boy van Vliet op zijn hotelkamer in Istanboel. “Er zitten zeven treinstations tussen, dat weet ik wel”, vult Luuk van Bree aan. Leuk maar hoeveel kilometer zit ertussen? “Ik denk 35 kilometer”, zegt Van Vliet. Van Bree gaat voor 38 kilometer. Hopelijk zijn de heren op het veld wat scherper want hemelsbreed is het 31,5 kilometer en met de auto ruim 43 kilometer. “Zeker zijn we op het veld scherper”, voegen beide lange mannen in koor toe.

2. Weten jullie van elkaar wat de eerste club was.?

“Luuk begon bij de Wizards in Helmond, die niet meer bestaan,” weet Boy van Vliet die speelt voor Heroes Den Bosch. Ook Luuk van Bree, die dit seizoen in de Eredivisie debuteert voor ZZ Leiden, kent de roots van zijn mede-Oranjeganger. “Boy begon bij Octopus in Vught.” De basketballers weten niet of ze in de jongste jeugd tegen elkaar hebben gespeeld, op latere leeftijd wel. “Toen werd ik met Utrecht kampioen van Nederland ten koste van Den Bosch met Luuk." Ze speelden toen allebei in de leeftijdsklasse onder 20.

3. Jullie hebben allebei in Amerika op college gezeten. Boy van Vliet op Dallas Baptist University en Luuk van Bree op Bradley in de buurt van Chicago. Toen hadden jullie al één sterk punt en nu nog steeds. Wat is dat?

“Boy kan driepunters schieten vanuit de dribbel, geef hem niet de ruimte!”, stelt Van Bree. Op zijn beurt heeft Van Vliet ook meteen een advies voor zijn tegenstanders: “Laat Luuk niet vrijstaan buiten de driepuntslijn.”

4. Oranje is met 14 man in Istanboel, 12 mogen er op het wedstrijdformulier. Wat wordt jullie rol zaterdag tegen Kroatië en maandag tegen Zweden?

”Ik probeer goed te trainen en mijn rol te vinden in het team”, zegt Luuk van Bree. “Altijd zal ik mijn team hoe dan ook helpen,” vult een scherpe Boy van Vliet aan, “op het veld of anders vanaf de tribune.” Kroatië is een Europese basketbaltopper, maar zij zijn al gekwalificeerd. Dat kan in het voordeel van Nederland zijn, denken beide spelers zonder zich rijk te rekenen. “Voor het basketbal in Nederland zou het goed zijn als we het EK halen”, voegt Boy van Vliet daar nog aan toe.

5. Wat wil je nog aan de ander vragen?

“Wanneer kom je een keer het kasteel in Helmond bekijken Boy?” Zijn Oranjecompaan laat er geen gras over groeien. “Laten we het plannen als corona voorbij is.” Is er trouwens nog wat anders te zien in Helmond? ”Lachend voegt Van Bree toe: ”We hebben ook theater het Speelhuis.” Van Vliet wil het wel meemaken. “Nou goed dan kom jij een keer een terrasje pakken in Den Bosch.”

Met als het goed is een ticket voor het Europees Kampioenschap basketbal in 2022 op zak.

De wedstrijd tussen Nederland en Kroatië is zaterdag te zien bij ZiggoSport op kanaal 13.

