83 kilometer per uur te hard op de A16: automobilist moet rijbewijs inleveren

Een 29-jarige automobilist uit Lage Zwaluwe woensdagnacht op de A16 afscheid moeten nemen van zijn rijbewijs De man reed bij Zevenbergschen Hoek maar liefst 203 kilometer per uur. Dat was ook de verkeerspolitie niet ontgaan.

De man reed 83 kilometer per uur harder dan daar in de avond en nacht is toegestaan. Dat kwam de hardrijder duur te staan: het rijbewijs van de man werd direct afgepakt door de politie.