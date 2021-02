Mirthe studeert en woont samen met ouderen met dementie: 'Dit vergeet ik nooit meer'

Wachten op privacy instellingen... Mirthe woont sinds kort in een woonzorgcentrum voor ouderen met dementie (foto: Omroep Brabant). Volgende Vorige vergroot 1/2 Student Mirthe en de oudere Jan kunnen het prima met elkaar vinden

Xander, Mirthe en nog acht jonge studenten wonen sinds kort in Tilburg samen met ouderen met dementie. Woonzorgcentrum De Kievitshorst gaat eind dit jaar tegen de vlakte, dus er staat veel leeg. De jongeren wonen voor een vriendenprijs in een vleugel van het verzorgingshuis, op voorwaarde dat ze optrekken met de ouderen: “Dit is een ervaring voor het leven. Dit vergeet ik nooit meer", zegt Mirthe.

De jongeren hebben allemaal een eigen kamer en een gezamenlijke keuken. Daar is het druk en er wordt Rummikub gespeeld. “Daar raak je wel aan gewend”, lacht Xander. “De ouderen vinden dat leuk en onderling een spelletje spelen is natuurlijk heel gezellig.”

Hij is student geschiedenis en vindt het in De Kievitshorst gezellig en gemoedelijk. Hoewel hij ook moest wennen: “De coronamaatregelen laten niet zo veel leuke activiteiten toe. Maar verder niets dan positiefs.”

vergroot

Eén deur verderop gaat het er heel anders aan toe. In de gemeenschappelijke ruimte zit Mirthe Marcelissen bij de oudere bewoner Jan van den Berg. Mirthe is 21 en studeert verpleegkunde. Jan is naar eigen zeggen 34 en corrigeert dat later naar 32. Maar een leeftijd ergens in de tachtig is waarschijnlijker.

Onder het genot van koffie en thee kletsen ze over vroeger. Over Jans vroegere werk als monteur en zijn hobby knutselen. "Knutselen vindt u nog steeds leuk, hè”, zegt Mirthe. “Dat hebben we vorige week ook gedaan. Toen hebben we kettingen gemaakt.” “Oh, dat weet ik niet meer”, antwoordt Jan.

"Ouderen met dementie kunnen wel een maatje gebruiken.”

Het is voor het eerst in Brabant dat studenten gaan samenwonen met dementerende ouderen, maar helemaal nieuw is het niet. Teun Toebes uit Best woont sinds een paar maanden in een verzorgingshuis in Utrecht. Zijn goede ervaringen daar waren de inspiratie voor dit project.

Teun trekt veel op met ouderen met dementie en zijn acties vallen op. Premier Rutte had lovende woorden voor hem en in 2019 werd Teun de Brabander van het Jaar. Dat hij nu navolging krijgt, vindt hij geweldig: “Het was niet mijn idee, maar wel mijn grote hoop. Ik hoop dat ook zij weer een zaadje planten bij andere jongeren, zodat uiteindelijk meer mensen contact maken met ouderen.”

Maar wat Teun betreft, moet je ook heel praktisch naar het project kijken. "Er staan in verpleeghuizen heel veel kamers leeg omdat er onvoldoende personeel is om voor de mensen te zorgen. Het is zonde als die ruimte niet wordt gebruikt, want mensen kunnen een maatje gebruiken.”

"Soms zie je kleine wondertjes gebeuren."

Over de jongeren die sinds een paar weken in De Kievitshorst wonen, is clustermanager Margriet Ratelband razend enthousiast: “Je merkt dat jongeren iets teweegbrengen bij dementerende ouderen, door hun enthousiasme en onbezonnenheid. Soms zie je kleine wondertjes gebeuren. Een bewoner die passief is, weinig lacht en die juist door aandacht van een student er weer bij is en opmerkingen maakt waarvan wij denken: hé, er gebeurt iets.”

Toch merkt Mirthe wel dat ze bij ouderen een tandje terug moeten schakelen: “Het is fijner als ze zo min mogelijk prikkels krijgen. Dus we proberen rustige activiteiten te bedenken, waarin ze gefocust kunnen zijn op maar één ding.”

Natuurlijk is het fijn dat ze tot november voor ruim honderd euro per maand kan wonen. Maar het leven met de ouderen vindt ze ook écht leuk: “Als ik nu met Jan praat, vertelt hij heel veel over vroeger, dingen die wij eigenlijk helemaal niet meer kennen in deze tijd. En ik kan het meenemen als extra ervaring in de zorg. Het is een ervaring voor het leven. Dit vergeet ik nooit meer.”

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.