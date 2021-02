Nicole is radeloos nu haar hulphond Tim kanker heeft: 'Hij is mijn hartslag'

Nicole en haar zieke hulphond Tim. vergroot

Nicole van der Kooij zit met de handen in het haar. De Bredase heeft een posttraumatische stressstoornis (PTSS) en heeft daarom al negen jaar haar hulphond Tim. Die helpt Nicole met haar angsten en trauma's te leven. Maar Tim heeft een levensbedreigende vorm van kanker en heeft chemotherapie nodig. Nicole heeft daar geen geld voor en is een actie gestart.

Ronald Strater Geschreven door

Nicole loopt in haar wijk langs de deuren en stopt overal een flyer in de brievenbus. In de openbaarheid treden, is niet iets wat haar ligt. Ze heeft PTSS, een psychische aandoening na het meemaken van schokkende, traumatische ervaringen, en dat maakt het bestaan al moeilijk genoeg. Maar voor haar zieke hulphond Tim maakt ze een uitzondering. Wat Tim is haar alles. Een maatje, maar vooral een beschermer en gids in een leven vol angsten en herbelevingen.

"Tim is voor mij van levensbelang."

"Tim is mijn hartslag", zegt Nicole dan ook. "Zoals een blind iemand een geleidehond nodig heeft, heb ik Tim nodig om te kunnen voelen. Ik doe mezelf niets aan als Tim er bij is, maar anders sta ik niet voor mezelf in. Hij is voor mij van levensbelang."

Bekijk de video waarin Nicole flyert en vertelt hoe Tim haar helpt:

Wachten op privacy instellingen...

Maar hulphond Tim heeft sinds vorig jaar T-cel-lymfoom in de nieren, een kwaadaardige en snel groeiende vorm van kanker. Een behandeling is dan ook van levensbelang. "Hij krijgt hiervoor chemotherapie", vertelt baasje Nicole. "Daarnaast heeft Tim speciaal voer en supplementen nodig. Dat alles bij elkaar is heel erg duur. Een behandeling kost alleen al driehonderd euro per keer."

"Ik weet dat ik hem moet overleven, maar ik wil niet leven zonder Tim."

Dat geld heeft Nicole niet. Daarom is ze een crowdfundingsactie gestart. "Ik heb de actie op 7500 euro gezet", zegt Nicole hierover. "Dat gaat het volledige traject volgens de oncoloog namelijk kosten. Als hij niet geholpen wordt, kan het over zes weken klaar zijn. Ik weet dat ik hem moet overleven, maar ik wil niet leven zonder Tim. Ik raak er nu al van in paniek."

Wil je Nicole en Tim helpen, klik dan hier om te zien hoe dat kan.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.