Paaspop maakt eerste namen bekend voor september-editie

Gewoon weer eens lekker genieten van muziek, bier en goed gezelschap op een festivalterrein. Hele volksstammen snakken ernaar. Bij Paaspop in Schijndel geloven ze dat het begin september weer kan en mag. Het festival heeft een lijst met meer dan 90 artiesten en bands bekendgemaakt die zijn geboekt.

Metal of house, alles kan

Nu, bijna een jaar later, weten we dat we ons verlangen naar een biertje tijdens een optreden van Slayer Coverband, zanger Kafke, Paul Elstak of een van de vele anderen die op de artiestenlijst prijken nog even moeten bedwingen. Want Paaspop in het voorjaar zit er ook in deze fase van de coronacrisis niet in.