Twee vrouwen opgepakt na inbraak in tuincentrum in Tilburg

Archieffoto. vergroot

Twee vrouwen (23 en 48) zijn woensdagnacht opgepakt na een inbraak in een tuincentrum in hun woonplaats Tilburg. Een agent die op een alarm reageerde, arresteerde de vrouwen in de buurt van de winkel aan Stappegoorweg.

Ron Vorstermans Geschreven door

Rond kwart over drie ging er een alarm af in het tuincentrum. Een hondengeleider van de politie was er snel bij en zag de vrouwen in de buurt van het tuincentrum.

Later vonden agenten spullen uit het tuincentrum en een tas vol inbrekerswerktuigen in de buurt van het bedrijf. De vrouwen zitten nog steeds vast.

