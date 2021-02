'Papier hier', Efteling-medewerkers prikken troep in natuurgebieden

Efteling-medewerkers helpen een handje in de natuur. vergroot

De achtbanen mogen dan al even stil staan, de medewerkers van de Efteling doen dat zeker niet. Sinds kort helpen zij Natuurmomenten met het opruimen van afval in de Loonse en Drunense Duinen.

Sven de Laet Geschreven door

Eén dag per week lopen meerdere teams van de Efteling rond in de buurt van de Kaatsheuvelse IJsbaan, de mountainbikeroute en het deel bij Huis ter Heide om daar de boel netjes te houden. Dat de natuurorganisatie die extra handjes goed kan gebruiken, is nog zwak uitgedrukt. Nu door corona veel uitjes niet door kunnen gaan, zoeken mensen steeds vaker de buitenlucht op.

Op zich een mooie ontwikkeling, maar de bezoekers laten wel behoorlijk wat rotzooi achter, vertelt Lex Querelle van Natuurmonumenten. “We zijn ontzettend dankbaar voor deze hulptroepen. Onze eigen vrijwilligers maken wekelijks een grote ronde door de gebieden om de vuilnisbakken te legen, maar voor het zwerfvuil zijn wij afhankelijk van extra hulp. "

"Het verbaast me dat mensen die komen om van de natuur te genieten, diezelfde natuur vervuilen."

Dat merkt ook Efteling-medewerker Peter Houwelingen, die donderdagochtend een ronde met de prikstok liep. “Het meeste afval wordt inderdaad door de bezoekers achtergelaten," zegt hij op de site van Natuurmonumenten. "Het zijn vooral plastic flesjes die we hier oprapen. Terwijl het toch een kleine moeite is om zo'n flesje even terug in je tas te stoppen. Het verbaast me dat mensen die komen om van de natuur te genieten, diezelfde natuur vervuilen."

"Nu wij dicht zijn, kijken we naar andere mogelijkheden om onze expertise in te zetten."

Het is een ideale samenwerking, laat de Efteling weten. "Nu wij door de lockdown al maanden dicht zijn, kijken we naar andere mogelijkheden om onze expertise in te zetten." Zo sprongen medewerkers van het pretpark eerder bij in de zorg en als verkeersregelaars. "Maar ook de natuur vinden we uiteraard heel belangrijk. Zowel binnen, als buiten het park. Toen bleek dat Natuurmonumenten onze hulp goed kon gebruiken, was het zo rond."

Overigens trokken de medewerkers al behoorlijk wat bekijks, laat Houwelingen weten. "Je ziet wandelaars en fietsers wel even omkijken. Die vragen zich natuurlijk af wat wij daar doen in onze Efteling-kleding. Als we het dan uitleggen, krijgen we superleuke reacties. Fijn, want we missen het contact met gasten in het park ontzettend. Dit maakt het een beetje goed."

