Waarschuwing voor hooikoortspatiënten: 'De eerste katjes komen aan de bomen'

De lente is in aantocht. Zondag wordt het zelfs 19 graden. Fijn natuurlijk, maar hooikoortspatiënten moeten oppassen, zo zegt Mieke Koenders van het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond. "De eerste katjes komen aan de hazelaars en elzen."

Hatsjie. In de winter hebben de hooikoortspatienten nauwelijks last maar op warmere dagen begint het weer. Tranende ogen, een loopneus of niezen. Stuifmeel van bomen en planten verspreidt zich en zorgt voor hooikoortsklachten.

Hooikoortswebsite Pollennieuws geeft voor het weekend een oranje waarschuwing: er zitten redelijk veel pollen in de lucht. "Bij temperaturen boven het vriespunt komen de hazelaars weer goed op gang. Dat betekent dat de katjes, die vóór de koude periode nog klein en niet uitgebot waren, zullen opzwellen, openbreken en hun stuifmeel of pollen gaan vrijgeven aan de lucht."

Ook Mieke Koenders, laboratoriumspecialist Klinische Chemie bij het Elkerliek Ziekenhuis, denkt dat dit weekend de eerste mensen last krijgen. "Hazelaars en elzen zijn de vroege vogels. Later dit jaar komen daar de berkenbomen nog bij die overlast geven."

Je medicijnen innemen en het stuifmeel vermijden, zo luidt haar advies. "Veel patiënten hebben hun eigen middeltjes. De ramen dichthouden, je kleding niet buiten drogen maar binnen en wachten tot het regent. Dan zakken de pollen naar de grond kun je je huis luchten."

In coronatijd krijgen niezende mensen veel argwanende blikken van anderen. Het lijdt tot niesschaamte. Hoe weet je nu of je mogelijk besmet bent met het coronavirus of gewoon last van hooikoorts hebt?

"Het heet wel hooikoorts, maar je hebt er geen koorts bij. En als je naar binnen gaat en je hebt minder last, dan is het vast geen corona. Dat geldt ook als tabletjes helpen. Maar de niesschaamte zelf verhelp je niet met die kennis."

