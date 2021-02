Jongeren gaan corona-lamlendigheid te lijf met boogschieten, klimmen en lasergamen

Wachten op privacy instellingen... Altena pakt corona lamlendigheid onder jongeren aan met boogschieten, klimmen en lasergamen Volgende Vorige vergroot 1/2 Jongeren zijn er echt aan toe om een keer vol aan de bak te gaan.

Jongeren in de gemeente Altena gaan deze en volgende week helemaal los. Onder de noemer 'Reconnect Youth' (jongeren weer in contact brengen met elkaar) kunnen jongeren deelnemen aan een enorme hoeveelheid binnen-, buiten- en online activiteiten. Kosten noch moeite worden gespaard om in coronatijd de jongeren van Altena perspectief te bieden. Zo komt er onder meer een klimwand tegen de toren van vestingstad Woudrichem te staan.

Nog maar een paar weken geleden schreef de gemeente Altena een wedstrijd uit. Een wedstrijd met maar één vraag: Wie komt er met het beste idee voor jongeren in de gemeente Altena? De prijs: tienduizend euro. Jongerencentrum De Pomp dacht na en kwam met 'Reconnect Youth' op de proppen.

"Vrijdag kregen we te horen dat we gewonnen hadden en dinsdag zijn we meteen begonnen met het aanbieden van een enorme hoeveelheid activiteiten", vertelt Bart Schutte. "De website waar jongeren kunnen aangeven aan welke activiteit ze willen meedoen is soms zwaar overbelast, zoveel belangstelling is er om weer iets in coronatijd te kunnen en mogen doen."

"Tot en met 26 februari hebben we voor jongeren enorm veel (buiten)activiteiten op poten gezet. Van klauteren in een klimpark, graffitiworkshops, boogschieten en pannakooivoetbal tot en met buiten lasergamen. Het klimmen bieden we zelfs aan in twee varianten", vertelt Bart. "We kunnen klimmen in het klimpark op de Kurenpolder in Hank en op een klimwand tegen de toren van Woudrichem."

