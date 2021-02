PSV wacht loodzware opgave in Europa League na vier tegengoals en defensief geblunder

Yvon Mvogo wordt gepasseerd door El Arabi (foto: OrangePictures). vergroot

PSV heeft het eerste duel met Olympiakos met 4-2 verloren. Dat is, ondanks de twee uitdoelpunten, toch een pijnlijk resultaat voor de Eindhovenaren. PSV was grote delen van de wedstrijd de betere, maar maakte zelf te veel fouten. Wat viel er op?

Job Willemse

1. Kinderlijke fouten

PSV was bij vlagen weliswaar slordig aan de bal, maar had toch ook veelal de controle over het duel met de Grieken. Maar de doelpunten werden veel te makkelijk weggeven. Persoonlijke fouten van Rosario/Zahavi (dekkingsfout) en Baumgartl werden direct afgestraft door Olympiakos.

De Eindhovense ploeg van trainer Roger Schmidt maakt de laatste weken veel fouten, maar in de Nederlandse competitie worden die niet altijd afgemaakt. Op dit Europese niveau wordt dat dus wel direct afgestraft gezien de 3-2 tussenstand bij rust.

PSV oogt achterin niet zeker, is niet daadkrachtig en maakt simpele fouten. Op de counter zijn ze ontzettend kwetsbaar en lijkt met wat ruimte in de rug zo onzeker als wat. Daar valt eigenlijk niet tegenaan te voetballen en daar is ook geen systeem tegen bestemd.

2. Timo Baumgartl

Vaak wordt er bij nederlagen naar het gehele team gekeken, maar de verdediging van PSV maakte donderdagavond dusdanig grote en kinderlijke fouten, dat die regel niet helemaal opgaat. Het optreden van invaller Timo Baumgartl was misschien wel typerend.

De Duitse verdediger ging bij de 3-2 in de fout en later zag hij er ook niet goed uit bij de 4-2. Baumgartl viel na een minuut of 35 in voor de geblesseerde Olivier Boscagli en maakte van begin af aan een onzekere indruk. In zijn verdedigende werk, maar ook in zijn passing zat geen enkele overtuiging.

3. Veerkracht

De positieve punten zijn op een avond als deze niet altijd even gemakkelijk te benoemen. Maar het moet gezegd worden dat PSV grote delen van de wedstrijd gewoon de betere partij was. Het is dan extra pijnlijk dat je als ploeg dan onderuit gaat.

Maar liefst drie keer kwam PSV op achterstand in Athene, maar de ploeg van Schmidt wist zich tweemaal wel terug te knokken en toonde (mentale) veerkracht. De Eindhovenaren kregen afgelopen zaterdag een flinke tik te verweken met een late 2-2 van ADO, en binnen tien minuten in Griekenland werd de volgende tik uitgedeeld toen Olympiakos op voorsprong kwam.

Eran Zahavi was met twee doelpunten belangrijk voor PSV (foto: ANP). vergroot

Toch liet PSV zich niet uit het veld slaan en sloeg het direct daarna zelf toe. En dat gebeurde ook na de 2-1 van de Grieken. Dat tekent de mentale weerbaarheid van de ploeg van Schmidt en dat is toch een positief punt. Maar alles slaat constant terug op de veel te gemakkelijk weggeven tegendoelpunten, want ondanks dat PSV veerkracht toonde, is de return een loodzware opgave.

4. Zware return

4-2 is absoluut geen goede uitslag, maar het tweeluik is nog niet gespeeld. De vier tegendoelpunten vielen alleen wel heel makkelijk en dat zal PSV toch zorgen moeten baren. De twee zelf gemaakte doelpunten zorgen ervoor dat er nog een beetje perspectief is voor de Eindhovenaren op de volgende ronde, maar defensief zal er toch een hoop moeten veranderen. En het is de vraag of dat in zo'n korte tijd bewerkstelligd kan worden.

