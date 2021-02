Corona-uitbraak onder asielzoekers in Grave

In het asielzoekerscentrum in Grave zijn meerdere bewoners besmet met corona. Het gaat deze week al om ruim vijftien gevallen, die allemaal terug te voeren zijn op één persoon, aldus een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

Nadat vorige week al enkele besmettingsgevallen werden geconstateerd, is bron -en contactonderzoek gedaan. Nu blijken dus nog ééns vijftien bewoners besmet te zijn.

Ze zitten in quarantaine op het terrein van het azc.

Er wonen 580 asielzoekers in Grave in het nieuwe asielzoekerscentrum dat in 2016 werd geopend.