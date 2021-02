Bestuurder bestelbus ernstig gewond na botsing op boom in Helmond

Een automobilist is donderdagavond ernstig gewond geraakt nadat hij met zijn bestelauto een boom raakte langs de Heikantse Beemd in Helmond.

"De man is door de brandweer uit zijn auto gehaald", zag de ooggetuige.

Traumaheli

Vanwege de ernst van de situatie werd een traumaheli opgeroepen. "Het slachtoffer is onder begeleiding van de trauma-arts in een ambulance naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht", laat de ooggetuige weten.