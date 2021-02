'Niet vaak een 9, ook geen 4', TOP Oss-aanvoerder Rick Stuy van den Herik valt niet echt op

Rick Stuy van den Herik in actie tegen FC Den Bosch (foto: OrangePictures). vergroot

Rick Stuy van den Herik is al lange tijd aanvoerder van TOP Oss, de club waar hij in de zomer van 2014 zijn eerste contract tekende. Hij maakte de nodige pieken mee, maar was ook onderdeel van diepe dalen. Het huidige team zit er volgens hem een beetje tussenin, maar de ambitieuze verdediger hoopt toch op een nieuwe topprestatie met plaatsing voor de play-offs.

Al jaren aanvoerder van TOP Oss, spelend op een belangrijke positie in de as van het elftal. Toch doet de naam van Stuy van den Herik lang niet bij iedere voetballiefhebber een belletje rinkelen. “Ik ben niet direct een speler die opvalt, denk ik”, zegt de 26-jarige voormalig jeugdinternational in het Frans Heesen Stadion. “Ik ben wel een speler die kwaliteiten heeft die anderen niet hebben. Dat merk je misschien pas als iemand wegvalt. Maar ik moet ook niet gekke dingen uithalen om op te vallen, dan wordt het bij mij alleen maar minder.”

"Ik word gewaardeerd, daar gaat het voor mij ook om."

“Ik moet gewoon mijn niveau halen, dat is één van mijn kwaliteiten”, zegt Stuy van den Herik als hij er even over nadenkt. “Ik haal altijd een bepaald niveau. Ik haal niet heel vaak een negen, maar ook niet vaak een vier. Ik moet dicht bij mezelf blijven en eisen dat ik altijd een zes of zeven haal, dan kan ik belangrijk zijn voor deze ploeg. Dan val ik maar wat minder op. Ik word gewaardeerd, daar gaat het voor mij ook om.”

Waardering voelt hij zeker in Oss, waar hij dus al jarenlang speelt en bijna altijd de eerste naam is die opgeschreven wordt op het wedstrijdformulier. Afgelopen zomer zette hij zijn handtekening onder een driejarig contract. Maar als je al jaren zo stabiel presteert als speler en aanvoerder bent, dan klopt er meestal ook wel een betere club aan om je te binden. “Er is nooit iets concreet geworden. Of het is niet bij mij terechtgekomen."

"Ik zit hier niet voor niets al zo lang, ik heb het hier heel goed naar mijn zin."

"Ik ben een sportman, dus net als iedereen ben ik ook bezig met een stap omhoog. Met TOP Oss of met een andere club. Iedereen moet die ambitie ook hebben. Maar ik zit hier niet voor niets al zo lang, ik heb het heel goed naar mijn zin. Ik merk dat de club stappen maakt en dat ik daarin zelf ook stappen maak.”

“Je speelt altijd om een stap omhoog te doen, dat lijkt me vrij duidelijk. Maar het is niet dat dat op plek één staat voor mij”, zegt Stuy van den Herik in alle eerlijkheid. “Ik wil hier ook nog wat bereiken. Ik heb hier twee keer iets bereikt door middel van het bereiken van de play-offs, twee keer. Het is het doel om daar een derde keer van te maken.”

TOP Oss staat nu dertiende. Het is de vraag hoe realistisch het is om te hopen op deelname aan ‘het toetje van het seizoen’. “In deze competitie gaat het om de eerste twee plekken. Maar het is niet heel erg reëel voor ons om daar naar te kijken. Maar die plekken die daaronder zitten, die wil elke ploeg bereiken. Wij ook. De overtuiging is er. De kwaliteit is er denk ik ook. Daar moeten we voor spelen.”

Dinsdag ging TOP Oss ondanks een goede wedstrijd onderuit tegen koploper SC Cambuur. Zaterdagmiddag wacht om twee uur een duel met nummer twee Almere City. Daarna volgen NAC Breda en Go Ahead Eagles. Stuy van den Herik weet dat punten pakken nu moeilijker is, maar kijkt juist uit naar deze serie wedstrijden:

