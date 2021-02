De kruistocht van gedeputeerde Eric de Bie na een storm van kritiek: een analyse

Eric de Bie vergroot

De minst benijdenswaardige politicus van Brabant is Forum-lijsttrekker en gedeputeerde Eric de Bie. Dat bleek deze week toen hem woorden in de mond werden gelegd die hij niet heeft gesproken. Er werd hem verweten dat hij heeft gezegd dat hij de rechterlijke macht, de politiek en de journalistiek wilde opschonen. Woorden die hij aantoonbaar niet heeft gezegd.

Het leidde wel tot een felle aanval van de SP op zijn persoon. Andere linkse partijen gingen er met gestrekt been in, omdat De Bie juist niet had gesproken op het moment dat zijn partijleider Thierry Baudet corona een griepje noemde.

De Bie heeft zijn baan te danken aan Thierry Baudet. Op de golven van het succes van Baudet werd ook Forum in Brabant groot en mocht de partij na een breuk in de vorige coalitie meeregeren.

Een pragmaticus

Eric de Bie werd vanuit het niets opeens verantwoordelijk voor een van de belangrijkste onderwerpen van deze tijd: energietransitie. Dat was opmerkelijk voor een vertegenwoordiger van een partij die vooral te boek staat als klimaatontkenner. Die Bie is een pragmaticus. Je zult hem niet horen zeggen dat de klimaatverandering te wijten is aan de mens, maar hij erkent wel dat er een probleem is dat moet worden opgelost.

Waar Forum nog groot werd als de beschaafde versie van de PVV en een leider die sprak over homeopathische verdunning in plaats van over buitenlanders die weg moeten, gingen de Brabantse vertegenwoordigers met een andere missie het veld in. Zij zetten vooral in op meer invloed van burgers door middel van een referendum en een oplossing van het klimaatprobleem door middel van kernenergie.

En passant hielpen ze het CDA in de strijd voor de boeren. Alles wat Baudet riep, lieten ze van zich afglijden onder het motto 'Den Haag is Den Haag, Brabant is Brabant'. Dat was naïef en leidde uiteindelijk tot een scheuring van de fractie. De mensen die het gedoe rondom Baudet zat waren, scheidden zich af.

Een andere missie

Daarmee kwam de focus nog meer te liggen op de achterblijvers, die in ogen van de tegenpartij dus expliciet voor Baudet kozen. De Bie was vorige week op een bijeenkomst van zijn partij waar Baudet corona vergeleek met een griepje. Hij stond erbij en keek ernaar. Als hij al zou hebben gevonden dat zijn grote leider onzin uitkraamde, wilde hij zich niet in dat debat mengen. Zijn missie is een andere. De linkse fracties in Brabant vonden dat hij wel had moeten spreken en vielen de gedeputeerde daar door middel van statenvragen op aan.

Vervolgens kwam in de krant te staan dat De Bie heeft gezegd dat hij de politiek, de rechterlijke macht en de journalistiek wil opschonen. De Bie laat dingen doorgaans over zijn kant gaan, maar dit niet, want dit ging hem te ver. Hij eiste rectificatie en kreeg die, hoewel de betrokken journalist via Twitter liet weten dat hij toch echt had gehoord dat De Bie over opschonen had gesproken.

Kruistocht

Wat aanvankelijk een kwestie was tussen De Bie en de krant werd publiek debat toen de SP er hard in ging, compleet met de tweets van de journalist. Omroep Brabant maakte daar melding van. De Bie begon een kruistocht en stond sterk met een geluidsfragment van zijn toespraak. Daaruit blijkt dat hij iedereen heeft opgeroepen 17 maart te gaan stemmen zodat Forum groot wordt. Daarna, zei hij, wordt het tijd dat Forum-aanhangers in de rechterlijke macht, de journalistiek en op scholen hun stemgeluid laten horen. Dus niet opschonen maar op scholen.

Voor De Bie is dit een principiële zaak. Opschonen roept associaties op met zuiveren en praktijken zoals die in Hongarije voorkomen. “Dat past helemaal niet bij mij en daar houd ik mij verre van,” zegt hij.

Wie De Bie in zijn werk volgt, wil wel geloven dat hij zo niet is. Het vervelende voor de gedeputeerde is dat veel mensen denken dat hij het gezegd zou kunnen hebben, omdat hij nou eenmaal de partij van Thierry Baudet vertegenwoordigt.

Het grote dilemma

Dat is de crux van het probleem. De Bie is een man die probeert het volk een stem te geven en die vecht tegen windmolens, maar die altijd in één adem genoemd zal worden met Thierry Baudet. Elke verdachtmaking van Baudet met betrekking tot racisme kleeft ook aan de Brabantse mensen van Forum. Zie hier het grote dilemma. Forum in Brabant zou er niet geweest zijn zonder Baudet.

Afstand nemen van de landelijke partij betekent dat je een naamloos clubje wordt. En Baudet is de man die de provinciale afdeling keer op keer in de problemen brengt. Ze kunnen niet zonder hem en ze kunnen niet met hem. Probeer dat maar eens zonder kleerscheuren vol te houden tot de provinciale verkiezingen in 2023.

