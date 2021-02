Eindhovense drone moet gaan helpen bij branden: 'Dit redt mensenlevens'

Wachten op privacy instellingen... De drone moet ouderen helpen om bij een brand veilig weg te komen. Volgende Vorige vergroot 1/2 Zo komt de drone je redden bij een brand.

Studenten van de Technische Universiteit in Eindhoven (TU/e) ontwikkelen een drone die helpt als er brand is in een verzorgingstehuis. De drone vliegt dan naar de ouderen toe om ze veilig naar buiten toe te begeleiden. De brandweer is enthousiast, net als de zorg. Binnenkort start een proef bij verzorgingstehuis Sint Joris in Oirschot.

Team Blue Jay noemen ze zichzelf, 23 studenten van de TU/e die druk bezig zijn met de ontwikkeling van de drone. Student Paul van Kuppevelt is de teammanager. “De drone krijgt van het brandmeldsysteem door waar er brand is en vliegt vervolgens naar de kamer waar de melder afgaat. Daar scant de drone of er iemand is. Deze drone kan mensenlevens redden.”

Team Blue Jay vergroot

De oudere in de kamer wordt via een signaal op het scherm naar buiten begeleid. “Dat kan bijvoorbeeld door het icoon van een branduitgang te laten zien. Of leds die de richting aanwijzen. In de drone zit een kaart met vluchtroutes geprogrammeerd zodat de drone weet welke kant de persoon op moet gaan om zo snel mogelijk bij de uitgang te komen", aldus Van Kuppevelt.

De proef in het verzorgingstehuis in Oirschot moet uitwijzen of ouderen snappen wat ze moeten doen als er ineens een drone voor ze hangt. “Dat hopen we wel. We hebben het nog niet kunnen testen. De drone heeft een schermpje met een gezicht. Dat hebben we gedaan zodat de bewoners de drone zullen vertrouwen. Als er met lawaai een vliegend ding op je afkomt, is het niet meteen duidelijk dat je dit moet volgen. In Oirschot gaan we kijken of het lukt.”

vergroot

De drone heeft ook een camera, met een livestream. Paul van Dooren is adviseur innovatie bij Brandweer Brabant-Zuidoost en hij ziet veel voordelen. De brandweer kan zo live meekijken.

“We kunnen tijdens het aanrijden al bepalen wat er aan de hand is. Zit er nog iemand binnen? Hoeveel mensen zijn erbij betrokken? Hoeveel rook komt er vrij? Hoe groot is de brand? Met de drone krijgen we snel inzicht waar er nog iemand in het gebouw is. We weten eerder op welke verdieping en kamer we moeten zijn. Dat is informatie die we nu vaak later krijgen.”

Zelf blussen

Volgens Van Dooren is de drone een extra hulpverlener. “Er moet snel geëvacueerd worden. In de avond en in het weekend is er in een verzorgingstehuis vaak weinig personeel voor. Meestal maar één of twee medewerkers. Als wij dan aankomen, is er vaak nog weinig gedaan. Een drone kan helpen zodat de mensen veel sneller buiten staan.”

Of de drone in de toekomst ook zelf brandjes gaat blussen, is nog onzeker volgens student Paul van Kuppevelt. “Onze focus ligt op het redden van mensen. Niet het blussen. Misschien kunnen we daar later naar kijken.”

vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.