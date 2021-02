Tilburger (35) misbruikte 7-jarig meisje: 'Ze gilt nog steeds in haar slaap'

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

De emoties liepen vrijdag hoog op bij de rechtbank in Breda. Daar stond een 35-jarige Tilburger terecht voor seksueel misbruik van een destijds 7-jarig meisje. Ze moest haar mond houden, anders zou de man haar dood maken. Ook zou hij het hoofd van het slachtoffertje in de wc-pot hebben geduwd en vervolgens hebben doorgespoeld. Volgens de moeder van het slachtoffertje heeft ze nog steeds nachtmerries. "Ik hoor haar gillen in haar slaap."

De Tilburger had eerder een relatie met de moeder van het meisje. In december 2018 vertelde het meisje aan haar moeder dat de man haar bij de keel had gegrepen. Toen de moeder doorvroeg, kwamen er meer details naar voren.

Zo zei ze dat ze de man regelmatig oraal moest bevredigen, dat hij haar geslachtsdeel een keer kusjes had gegeven en dat ze haar vinger in zichzelf moest stoppen. De verdachte zou ook zijn vinger in haar hebben gestopt, 'om te voelen of ik ziek was', zo had het kind verklaard. Dit gebeurde volgens haar allemaal op haar slaapkamer. De verdachte zou 's avonds wel eens naar het meisje toegaan als ze in bed lag, om een kwartiertje met haar te kletsen.

De Tilburger wordt ook verdacht van mishandeling. Volgens het kind had hij haar hoofd in de wc geduwd en toen doorgespoeld. Ook zou ze een keer in haar pyjama buiten op blote voeten door een badje met koud water moeten lopen. Ze mocht hierover niets tegen haar ouders zeggen, want dan zou de verdachte haar dood maken.

"Het huis is super gehorig, dus als die dingen waren gebeurd, had ze echt wel wat gehoord."

De Tilburger ontkende vrijdag alles en bleef herhaaldelijk zeggen dat hij nooit alleen met het slachtoffer is geweest. "Ik ging 's avonds wel eens met haar praten, maar de moeder was daar altijd bij en luisterde mee vanaf de gang. Het huis is ook super gehorig, dus als die dingen waren gebeurd, had ze echt wel wat gehoord", aldus de verdachte.

Verder zei de man dat het kind jaloers zou zijn op de relatie die hij toen had met haar moeder. "Ze heeft wel eens gezegd dat ze alles zou doen om ons uit elkaar te krijgen. Ze wilde haar moeder voor zichzelf."

Een blauw pony-dekentje van het meisje speelt een grote rol in de zaak. Dat was het favoriete dekentje van het slachtoffer. Maar toen ze weer thuiskwam na de aangifte wilde ze het dekentje niet meer, omdat de verdachte zijn geslachtsdeel daaraan had afgeveegd.

"Jij moet je schamen, hoe kun je jezelf in de spiegel aankijken."

De ouders van het slachtoffer gaven vrijdag zeer emotionele verklaringen. "Jij moet je schamen. Jij bent een pedofiel. Hoe kun je jezelf in de spiegel aankijken", schreeuwde de moeder naar de verdachte. Haar dochter heeft nog steeds nachtmerries: "Ik hoor haar gillen in haar slaap."

Ook de vader zegt woest te zijn. "Ze reageert sindsdien slecht bij het horen van jouw naam en bij het woord 'piemel'. Het zwembad en schoolreisjes naar Tilburg worden vermeden omdat ze bang is jou tegen te komen. Je hebt ons leven kapot gemaakt."

Volgens de advocaat van de verdachte is er onvoldoende bewijs om de verdachte schuldig te bevinden. "Het is het ene woord tegen het andere." De Tilburger heeft een blanco strafblad en gaat volgens de advocaat gebukt onder de valse aantijgingen. "Hij moest in gesprek met een psycholoog om dit een plaatsje te kunnen geven."

De officier van justitie eist een gevangenisstraf van drie jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk en een proeftijd van twee jaar. Er is ook een contactverbod geëist en behandeling bij een forensisch psychiatrische polikliniek.

