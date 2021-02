Inzamelingsactie zieke Soufiane Elazizi: wijkagenten doneren statiegeld van gevonden bierkratten

Quincy Promes, Hakim Ziyech, Memphis Depay: allemaal doneerden ze al geld aan het fonds DoesSouf, waar de zieke Soufiane Elazizi (22) uit Breda anderen na zijn dood mee wil helpen. En nu kunnen ook agenten van politieteam Markdal uit diezelfde stad zich in dat rijtje scharen.

In het Mastbos werd vorige week een hoop troep achtergelaten, is te zien op het Instagram-account van politieteam Markdal. Een flinke berg bierkratten werd gevonden.

Agenten leverden die kratten in en doneerden 80 euro statiegeld plus nog wat donaties van politiemensen aan het fonds DoesSouf.

Niet oud Soufiane Elazizi werkt bij de Albert Heijn op het Valkeniersplein, in de wijk van de agenten dus. Een aantal jaar geleden kreeg hij te horen dat hij lijdt aan een zeldzame ziekte, waarbij hij steeds minder controle over spiergroepen krijgt. Soufiane kan daarmee niet oud worden.

In het programma 'Ik durf het bijna niet te vragen' vertelde de jongeman dat hij geld wil inzamelen voor onderzoek naar de ziekte waaraan hij zelf gaat overlijden. Zo lukte het in 2019 om 30.000 euro voor onderzoek te geven aan het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen.