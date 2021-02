Vakantieparken stromen vol door lenteweer: 'Maar daarmee is de recreatiesector nog niet geholpen'

Vakantiedrukte in de Brabantse parken. vergroot

Lenteachtige temperaturen en voorjaarsvakantie. Door die combinatie stromen de Brabantse vakantieparken dit weekend op het laatste moment vol met boekingen. Veel parken zijn volgeboekt. "We hebben een flink aantal boekingen en reserveringen voor dit weekeinde door Brabanders en door mensen van buiten onze provincie."

Het is een impuls die de recreatieve sector in Brabant goed kan gebruiken, zegt Arthur van Disseldorp van de Recron, de brancheorganisatie voor recreatiebedrijven. "Maar ook de mensen zelf willen er eens uit. Ze zijn het binnen zitten helemaal beu."

Volgens Van Disseldorp zijn veel Brabanders dicht bij huis gebleven. "Brabant is mooi. Ook al weten de gasten vooraf dat niet alle faciliteiten als zwembaden open zijn op vakantieparken. Men kan ook genieten van de bosrijke omgeving. Een enkeling kiest zelfs voor een verblijf in de eigen gemeente, want dan hoeft er geen toeristenbelasting te worden betaald", grapt hij.

De recreatieve sector kan wel een steuntje in de rug gebruiken. "In 2020 zijn we veel inkomsten misgelopen. We hopen dat de mensen hun voucher dit jaar gaan gebruiken. Het is geen prettige periode voor onze sector. Deze kortstondige lente is leuk, maar hier moeten we het zeker niet van hebben."

Arthur van Disseldorp (Recron) is blij met het lenteweer vergroot

Vakantiepark het Vennebos in Hapert is voor dit weekeind helemaal volgeboekt. En dat doet Jeffrey Stultjens, manager van het Landal-park, goed. “Dat is voor eerst sinds afgelopen zomer. Onze medewerkers kunnen niet wachten om onze gasten voor de 523 bungalows te ontvangen. Dit geeft een enorm positief gevoel.”

Normaal gesproken zijn het tropisch zwemparadijs en de indoor speelterreinen de grote trekpleisters van het park, maar die zijn nu gesloten. “Toch komen de mensen graag naar ons park. Door het mooie weer hebben we op het laatste moment nog flink wat boekingen gehad. Maar de gasten komen nu voor de prachtige natuur in deze omgeving. Even lekker genieten.”

Manager Jeffrey Stultjens is blij dat het park weer is volgeboekt. vergroot

Rond drie uur komen de eerste gasten aan. Bij de receptie worden ze ontvangen en de weg naar hun bungalow gewezen . "We hebben wel even getwijfeld maar toch maar geboekt. Het thuisblijven waren we een beetje beu. Het zwembad is helaas dicht, maar we vermaken ons wel. Anders kijken we wel even door de ramen van het zwembad", zegt een man die samen met zijn dochter nog even wat boodschappen doet, want ook het restaurant is gesloten.

Snel nog even wat boodschappen doen voor het eten. vergroot

"Ik was er wel aan toe", zegt een vrouw. "Toen we vorig weekend boekten, lag er nog sneeuw en ijs. Deze temperaturen zijn wel een mooie meevaller." Dat de attracties gesloten zijn, vindt ze niet erg. "We hebben twee kleine kinderen. Het zullen wel heel veel speeltuintjes worden."

Wandelen en heel veel speeltuintjes bezoeken met de kinderen. vergroot

Extra boekingen

Ook het vakantiepark Bosrijk van attractiepark de Efteling kreeg op het laatste moment nog extra boekingen. "Ons park zit niet helemaal vol. Onder normale omstandigheden hebben we veel meer gasten", zegt een woordvoerder. Het park heeft de vakantieganger ook minder te bieden, omdat het attractiegedeelte is gesloten. Daarom zijn ook de tarieven aangepast.

Vijftien annuleringen

Op vakantiepark de Flaasbloem in Chaam loopt parkmanager Edward Nederend met brede glimlach rond. "We zijn op het laatste moment toch volgeboekt. We hadden vijftien annuleringen van Belgische en Duitse gasten die normaal gesproken in deze periode naar ons park komen. Vanwege het mooie weer is alles toch nog bezet geraakt." De parkmanager verwacht een goed seizoen. "Ik ben zeer positief gestemd."

Vakantiepark de Kempervennen in Westerhoven is met enkele tientallen last-minute boekingen voor de helft gevuld. "Het wordt lekker weer en de mensen hebben zin een verzetje. De gasten weten dat het zwembad is gesloten, maar midgetgolf en wandelen vinden ze ook prima", zegt een medewerker van het vakantiepark.

